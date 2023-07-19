«دبي للثقافة» تفتح باب المشاركة في «مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن فتح باب المشاركة في «مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة»، التي يتم تنظيمها على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان «المرموم.. فيلم في الصحراء»، حيث تسعى «دبي للثقافة» خلالها إلى تقديم نسخة استثنائية من المهرجان الهادف إلى تعزيز المشهد السينمائي المحلي، ودعم ورعاية أصحاب المواهب الإبداعية، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب. ودعت «دبي للثقافة» صناع السينما والمبدعين محلياً وإقليمياً وعالمياً إلى المشاركة، وتقديم أعمالهم للمنافسة في مسابقة المهرجان الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية، حيث بدأت الهيئة باستقبال طلبات المشاركة والأفلام، اعتباراً من أمس حتى الأول من أكتوبر المقبل، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من المخرجين وصناع السينما والخبراء عملية فرز الطلبات وتقييم الأعمال السينمائية المشاركة.

وتتضمن مسابقة المهرجان ثلاث فئات هي: الأفلام الوثائقية، وأفلام الأنيمشن (التحريك)، وأفلام الحركة الحية (لايف أكشن)، وتحظى الأفلام الفائزة بالمراكز الأولى بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 30 ألف درهم لكل فئة، بالإضافة إلى درع تكريمية.

يشار إلى أن النسخة الثانية من المهرجان كانت قد شهدت على مدار ثلاثة أيام عرض 80 فيلماً، واستضافت 26 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة قدمها كوكبة من خبراء الصناعة.