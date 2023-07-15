«بيت الحكمة» يأخذ الأطفال في «رحلة حول العالم»

بدأ «بيت الحكمة» في استقبال الصغار في الفئة العمرية من خمس سنوات إلى 12 عاماً، للحضور والمشاركة في مجموعة متنوعة من الجلسات القرائية وورش العمل والتجارب التفاعلية والعروض الحية، ضمن برنامج «المخيم الصيفي» 2023، الذي يستمر حتى 30 أغسطس المقبل في قسم «القارئ الصغير»، بهدف إثراء مخيّلة الأطفال وعقولهم من خلال مغامرة شيقة تبحر بهم في عوالم ثقافية ساحرة تعكس تاريخ دول وتقاليد شعوب.

ومن خلال تنظيم هذا المخيم الذي يحمل عنوان «رحلة حول العالم»، يُشرك «بيت الحكمة» الصغار في تجربة فريدة للذهاب في رحلة إلى بلدان مختلفة، من خلال تخصيص أقسام خاصة بعدد من بلدان العالم، تُعرّف الأطفال بثقافة كل دولة وعاداتها ولغتها ومأكولاتها وحياتها البرية ومعالمها الشهيرة، والحصول في نهاية هذه التجربة المميزة على ختم جوازات سفرهم التي توثق زياراتهم إلى أجنحة تلك البلدان.

وعلى مدار شهر كامل يخوض الصغار رحلة استكشافية ممتعة للتعرف إلى ثقافات ثماني دول في أربع قارات، ضمن بيئة تفاعلية تعزز الإبداع والتفكير النقدي لدى الأطفال وتوسع آفاقهم الثقافية.

ويحتفي المخيم بالتنوع الثقافي والتقاليد الغنية لهذه الدول عبر باقة متكاملة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تحفز الأطفال لاستكشاف العالم من حولهم عبر القراءة والتعلم، مثل صناعة بعض الصلصات والحلويات والأطباق التي تشتهر بها تلك البلدان، والكتابة على ورق البردي، فضلاً عن مشاهدة عروض الموسيقى الشعبية والرقصات الاستعراضية.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»، مروة العقروبي: «يشكل الأطفال جزءاً مهماً من خطتنا للفعاليات الصيفية، لذا ندعو في (بيت الحكمة) الآباء والأمهات إلى تشجيع صغارهم على المشاركة في هذا البرنامج، الذي يهدف لصقل مهاراتهم وتنمية روحهم الإبداعية، وتوسيع مداركهم من خلال اصطحابهم في رحلة تعليمية وترفيهية إلى عوالم ثقافية متعددة تثري تجربتهم الثقافية، وتغذي ثرواتهم الفكرية والمعرفية».

مروة العقروبي:

• «يشكل الأطفال جزءاً مهماً من خطتنا للفعاليات الصيفية».