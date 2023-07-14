اعتماد الأعمال الفنية المشاركة في «الفنون الإسلامية»

اعتمدت اللجنة العليا لمهرجان الفنون الإسلامية الأعمال الفنية المشاركة في الدورة الـ25 التي تنطلق فعالياتها في شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في دائرة الثقافة في الشارقة، برئاسة محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا.

وقال القصير إن «اللجنة تكثف الاستعدادات للمهرجان الذي يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في اهتمام سموه بالفنون كجانب إبداعي ولغة حضارية عالمية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة، ليمضي هذا الحدث الفني في تألقه العالمي باستضافة فنانين من دول عدة».

وأضاف مدير إدارة الشؤون الثقافية أن اللجنة العليا باشرت خلال الفترة الماضية في توجيه الدعوات إلى الفنانين من كل دول العالم، مشيراً إلى أن الأعمال الفنية المستلمة ابتكرت أفكاراً جديدة، عبرت عن موضوع الدورة «تجليات»، مؤكداً في الوقت نفسه أن اختيار الأعمال جاء بناءً على تناسبها مع فكرة الشعار.

وتابع مدير المهرجان حول الأماكن التي ستستضيف أعمال المهرجان، بقوله: «سيكون متحف الشارقة للفنون، وساحة الخط بعدد من مرافقها مثل متحف الشارقة للخط، وبيوت الخطاطين، ودار الندوة، وبيت الخزف، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، على موعد مع مجموعة الأعمال الداخلية المتنوعة، كما ستحتضن مدينتا كلباء وخورفكان أعمالاً خارجية مميزة تعكس أصالة هذا الفن، وستعرف الجمهور إلى جوانب فنية ملهمة، إضافة إلى مواقع أخرى، مثل بيت الحكمة، ومركز للتصاميم 1971، ومؤسسات محلية متنوعة».

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان حددت «تجليات» شعاراً للدورة الحالية، كموضوع فني لافت يحيل إلى كل ما هو ظاهر بكامل صورته وجمالياته، ويمنح الفنانين تنوعات تمكنهم من طرح إبداعات جديدة.