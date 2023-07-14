«محمد بن راشد للغة العربية» تستقبل المشاركات حتى 15 أغسطس

أعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تمديد فترة التسجيل في الدورة السابعة من أعمالها حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك ضمن مساعيه الحثيثة نحو إِتاحة فرصة التسجيل لأكبر عدد ممكن من رواد اللغة العربية، ومنح الباحثين والمعنيين بلغة الضاد المزيد من الوقت للعمل على مشروعاتهم.

وجاء قرار المجلس بتمديد فترة التسجيل استجابة للتفاعل الكبير الذي تشهده الجائزة، التي شهدت خلال دوراتها السابقة مشاركات كبيرة، امتد نطاقها إلى العديد من دول العالم، ما رفع من وتيرة التنافس بين المشروعات والمبادرات اللغوية، وأثرى واقع اللغة العربية بمشروعات نوعية، عكست القيمة العلمية والثقافية للجائزة.

وأكد رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية، محمد المر، أن قرار تمديد باب التسجيل جاء استجابةً للباحثين والراغبين في المشاركة، لإتاحة المزيد من الوقت حتى يتسنى لهم استكمال متطلبات وشروط المشاركة، مشيراً إلى أن الجائزة التي تعتبر أعلى وسام تقدير لما ترصده من جوائز مالية كبيرة للفائزين، عدا عن المكانة الأكاديمية التي يحصل عليها الفائز في ميدان اللغة العربية.

وأضاف أن الدورات السابقة حققت مشاركة ونجاحاً لافتاً، متوقعاً أن تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة ومتميزة، لاسيما أن باب التسجيل مفتوح للجميع، من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تعدد مجالات المشاركة أمام المتقدمين للجائزة، حيث يمكن للمشاركين من الأفراد وفرق العمل والمؤسسات اختيار فئة من أصل 11 فئة تندرج تحت خمسة محاور، داعياً جميع المعنيين بلغة الضاد إلى أن يكونوا جزءاً من هذا المشروع الضخم، الذي أسهم ويسهم في تعزيز حضور اللغة العربية وإثرائها.

ومن المتوقع أن يسهم قرار تمديد التسجيل في استقطاب العديد من المشاركات الجديدة، التي من شأنها إثراء المجتمع العربي بمبادرات ومشروعات لغوية متميزة، وتعزيز ثقافة التنافس الإيجابي بين الباحثين ومعلمي اللغة العربية والمهتمين بها.

وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول إلى موقع الجائزة الإلكتروني، والتعرف إلى آلية التسجيل والشروط والفئات، حيث تشترط الجائزة ألا تكون المبادرات والمشروعات قد فازت بجوائز أخرى، أو شاركت في مسابقات أخرى في العام

نفسه، أو تكون مشروعاً جامعياً حصل صاحبه به على درجة علمية، وألا يكون التقدم بأكثر من عمل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة. وعند استيفاء الشروط يمكن للمتقدم تعبئة استمارة التسجيل، وتقديم العمل عبر الموقع الرسمي للجائزة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص مبلغ 750 ألف دولار أميركي، توزع بواقع 70 ألف دولار عن كل فئة من فئات الجائزة، قد أسهمت في النهوض باللغة العربية، وتشجيع العاملين على نهضتها وتعزيز مكانة الفائزين كرواد في ميدان اللغة العربية.