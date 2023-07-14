60 طالباً وطالبة في ضيافة قصر الوطن

استقبل قصر الوطن 60 طالباً وطالبةً من «أكاديمية ربدان»، حيث شاركوا في جولة إرشادية تعليمية، تعرفوا خلالها إلى أبرز الملامح الثقافية والتاريخية التي يمتاز بها القصر.

وتأتي هذه الجولة في إطار فعاليات المخيم الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية تحت اسم «جاهزين يا وطن»، والذي يهدف لبناء وإعداد قادة المستقبل، وإثراء معارفهم ومهاراتهم الشخصية من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والتفاعلية.

واستكشف الطلبة خلال هذه الزيارة الأجنحة والقاعات والمرافق المختلفة لقصر الوطن، وتعرفوا إلى الإرث المعرفي والتقاليد العريقة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشرع الطلبة في رحلة ثقافية غنية عبر مختلف مرافق القصر، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعلم من خلال كتيبات قصر الوطن التعليمية، التي تعرفوا من خلالها على أبرز المعارض، وغيرها من المعلومات والحقائق المميزة التي ينفرد بها.