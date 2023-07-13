جوائز «الشارقة للكتاب 2023».. رحلة تكريم المبدعين والناشرين مستمرة

بدأت هيئة الشارقة للكتاب استقبال طلبات الترشح لجائزة الشارقة للترجمة (ترجمان) 2023، وجوائز الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تهدف إلى تقدير جهود الكتاب والمؤلفين والمترجمين ودور النشر في إثراء المكتبة العربية والعالمية بالإصدارات المتميزة، منها جائزة تكرِّم الروائيين الإماراتيين الجدد، ويستمر التسجيل في هذه الجوائز حتى نهاية أغسطس المقبل، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل افتتاح الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتتوزع جوائز المعرض، التي تبلغ قيمتها أكثر من مليوني درهم، على فئات رئيسة وفرعية تغطي الإنتاج الأدبي والمعرفي العربي والأجنبي، وتشمل فئاتها الرئيسة «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان)، و«جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»، وجائزتي «أفضل كتاب عربي»، و«أفضل كتاب أجنبي»، و«جائزة الشارقة لتكريم دور النشر»، حيث يمكن للمشاركين التقدم على الموقع الإلكتروني: www.sibf.com/ar/awards

وتواصل «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان)، في دورتها السابعة لهذا العام، تأكيد مكانتها كواحدة من أهم الجوائز التي تمنحها «هيئة الشارقة للكتاب»، حيث تستهدف الإصدارات المترجمة التي تستند إلى الحضارة العربية والإسلامية في مجالات فكرية وثقافية وإبداعية. وتفتح الجائزة المجال أمام دور النشر العالمية والعربية للمشاركة بترجماتها من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى، بما يتلاءم مع أهداف الجائزة.

وتبلغ قيمة جائزة «ترجمان» 1.4 مليون درهم، يحصل منها المترجم على 100 ألف درهم، ودار النشر التي نشرت الترجمة على 70% من المبلغ المتبقي، ودار النشر التي نشرت الإصدار الأصلي بالعربية على 30% منه. وتسعى الجائزة إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشرق والغرب، وإبراز دور الكلمة في نشر الأفكار الخلاقة التي تسهم في تطور المشهد الحضاري العالمي.

وكشفت «هيئة الشارقة للكتاب» عن جائزة جديدة تطلق لأول مرة، هي جائزة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى»، وتهدف إلى تكريم المؤلفين الإماراتيين أصحاب التجارب الأولى في كتابة الرواية، وتبلغ قيمتها 50 ألف درهم إماراتي.

وتتوزع الفئات الثلاث الأخرى لـ«جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي» على فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية»، و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات»، و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي».

وتمنح «جائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية» للروايات التي تتميز بالأصالة والتجديد في موضوعاتها، وتبلغ قيمة الجائزة 150 ألف درهم إماراتي، تقسم بالتساوي بين المؤلف ودار النشر.

وتُمنح «جائزة أفضل كتاب أجنبي» للكتب التي تنشر باللغة الإنجليزية، وتضم الجائزة فئتين، تبلغ قيمة كل منهما 50 ألف درهم.