تالين سمير سويدان بطلة «تحدي القراءة العربي» في لبنان

توج «تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة الطالبة تالين سمير سويدان، بطلة على مستوى الجمهورية اللبنانية، في ختام تصفيات شارك فيها 7020 طالباً وطالبة، بينهم 350 طالباً وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 83 مدرسة، تحت إشراف 235 مشرفاً ومشرفة شاركوا في منافسات الدورة السابعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها على مستوى العالم، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة تالين سمير سويدان، من الصف السابع في مدرسة سمارت كوليدج من منطقة الجنوب التعليمية باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من «تحدي القراءة العربي»، الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزير التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، الدكتور عباس الحلبي، ومشاركة عدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي وأولياء أمور الطلبة المتسابقين.

كما شهد الحفل الختامي تتويج رانيا السمروط، بلقب المشرف المتميز من منطقة الشمال التعليمية، وثانوية الإمام الجواد من منطقة البقاع التعليمية بلقب المدرسة المتميزة، فيما ذهب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم إلى الطالب علي محمد سليمان، من الصف الخامس في مدرسة سمارت كوليدج التابعة لمنطقة الجنوب التعليمية.

وثمّن الدكتور عباس الحلبي، مبادرات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نشر الثقافة وترسيخ حب القراءة، ورعاية الأجيال الصاعدة.

وقال إن «(مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، تلعب دوراً حيوياً في ترسيخ ثقافة القراءة في العالم العربي، و(تحدي القراءة العربي) مبادرة استثنائية في اتساعها وشمولها واعتمادها العمل المؤسسي، من خلال مراحل التصفيات على مستوى الدول، وصولاً إلى تتويج بطل القراءة العربي».

وأضاف الحلبي: «أظهر المشاركون مستويات لافتة في الاستيعاب والتعبير بلغة عربية رفيعة المستوى، ما يدل على المكانة التي تمثلها اللغة العربية في المجتمع اللبناني، كما تعكس حرص مؤسساتنا التعليمية وتشجيعها الطلبة على القراءة وإبراز إمكاناتهم من خلال المشاركة في (تحدي القراءة العربي)».

ووجّه وزير التربية والتعليم العالي اللبناني التهنئة إلى أبطال «تحدي القراءة العربي» على مستوى لبنان، وقدم الشكر إلى إدارات المدارس والمشرفين وكل من أسهم في إنجاح تصفيات الدورة السابعة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، أن مبادرة تحدي القراءة العربي لم تتوقف منذ إطلاقها في عام 2015 عن التطوّر النوعي في كل دورة من دوراتها، وآخرها ما شهدته الدورة السابعة، حيث تمت إضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، ونجحت في استقطاب مشاركة قياسية بلغت نحو 24.8 مليون طالب وطالبة.

• عباس الحلبي: «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تلعب دوراً حيوياً في ترسيخ ثقافة القراءة في العالم العربي».