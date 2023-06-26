جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل مرتاديه بباقة من الخدمات والمبادرات خلال إجازة العيد

استكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن من المصلين، وإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وإقامة الصلوات الخمس في رحابه، حيث حرصت فرق العمل في الجامع على التأكد من جاهزية كافة مرافق الجامع لاستقبال جموع المصلين.

وفي إطار دأبه على تقديم تجربة متميزة ومتجددة لمرتاديه من المصلين والزوار، بصفته واحداً من أبرز المعالم والوجهات الدينية والثقافية والسياحية في المنطقة، يرحب الجامع بمرتاديه من مختلف الفئات والثقافات في أيام "عيد الأضحى المبارك"، وذلك من خلال منظومة من الخدمات المتميزة، التي تثري وتلبي احتياجات المرتادين على اختلاف فئاتهم وتنوع ثقافاتهم، وتعكس قيم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

جولات ثقافية ثرية

يثري المركز تجربة مرتاديه بجولات ثقافية في رحاب الجامع، مواكبة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويتضمن محتوى الجولات باللغتين العربية والإنجليزية، إطلاع الزوار على ما تعنيه "تكبيرات العيد" ،التي تُبَث في أرجاء الجامع و"سوق الجامع" عبر مكبرات الصوت، خلال إجازة العيد، مع شرح لأهمية عيد الأضحى لدى المسلمين، وفضل العشر من ذي الحجة وفريضة الحج؛ وما تنطوي عليه هذه الشعائر والعبادات من معاني المساواة وتلاحم الناس وتراحمهم على تعدد جنسياتهم وثقافاتهم، حيث يجتمع الملايين من كل بقاع الأرض في وقت واحد سنويا، تلبية لنداء خالقهم.

كما تعكف الجولات الثقافية خلال عيد الأضحى على تعريف الملتحقين بها بالموروث الثقافي المحلي المرتبط بعيد الأضحى المبارك، مثل: تجمع الأهل، والعيدية، وغيرها من العادات المرتبطة بالإرث الثقافي لدولة الإمارات، إضافة إلى إثراء معرفة الزائر حول ما يزخر به الجامع من تفاصيل العمارة الإسلامية وفنونها وعلى الرسائل الحضارية الكامنة وراء كلٍ منها، تعزيزا لدوره في إبراز الثقافة الإسلامية وفنونها.

لمحات خفية لم تروها من قبل

كما يقدم المركز جولات "لمحات خفية من الجامع"، التي تتيح لمرتادي الجامع فرصة قضاء يوم ثقافي استثنائي في الجامع، بواسطة سيارات نقل كهربائية مهيأة لمرتادي الجامع وعائلاتهم، يطلعهم خلالها أخصائيو الجولات الثقافية في المركز على جماليات الجامع وفنون العمارة الإسلامية المتجلية في تفاصيله، وعلى محطات حصرية منها الحدائق الإسلامية وملامح لم يسبق لهم التعرف عليها. حيث يمكن الالتحاق بها من خلال الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.szgmc.gov.ae.

حفاوة إماراتية

وإلى جانب استقباله جموع مؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، يقدم المركز لزوار الجامع تجربة استثنائية في رحابه ومرافقه، موفراً لهم كل ما يحتاجونه، لينعموا بالراحة والمتعة، بدءًا من استقبالهم بالترحيب، ومرورا بتجربة "درب التسامح" الذي يمنح مرتادي الجامع تصورًا حول قيم التسامح التي دأب الجامع على ترسيخها منذ تأسيسه، كحاضن لقيم التسامح في المنطقة والعالم، وصولاً إلى "مكتبة الجامع" وما تحتويه من الكتب والمخطوطات النادرة، التي تحتفي بثراء الثقافة الإسلامية، ويسعد الجامع باستقبال زواره من مختلف الثقافات خلال أيام العيد من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء.

تجربة لا تنسى

وكمركز رائد ومرجع معياري للوجهات الثقافية والسياحية يقدم المركز لمرتاديه تجربة مثالية تشمل مركز الزوار و"سوق الجامع"، تتيح لهم قضاء يوم كامل في رحاب الجامع ومرافقه، وتجربة ما تقدمه أكثر من 50 وحدة تجارية، ضمن تشكيلة فاخرة من المطاعم والمتاجر والأكشاك ومنافذ البيع ومناطق الترفيه التي روعي فيها التنوع، مما يلبي احتياجات أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية. ويفتح "سوق الجامع" أبوابه أمام مرتاديه خلال إجازة عيد الأضحى من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 ما بعد منتصف الليل. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني www.souqaljami.ae.

ممشى الجامع

وخلال إجازة عيد الأضحى يمكن لسكان مدينة أبوظبي وزوارها قضاء وقت مثالي لممارسة الرياضة مع العائلة والأصدقاء على "ممشى الجامع الرياضي" المصمم وفق أفضل المواصفات، إذ يتيح الممشى لمختلف فئات المجتمع فرصة ممارسة الرياضة حول المشاهد الجمالية البديعة للجامع، مستفيدين من منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات المرتادين، بدءًا من المواقف المخصصة لمرتادي الممشى، ومياه الشرب ومناطق الاستراحة، والأدوات الرياضية، ما يضمن حصولهم على أوقات استثنائية تجمع بين ممارسة الرياضة والاستمتاع بالمناظر الجمالية الخلّابة.