كلية العمارة والفن والتصميم في أمريكية الشارقة رائدة في تعليم التصميم في دولة الإمارات

تعرف كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة بدورها الفعال في تطوير أفضل المواهب الإبداعية في المنطقة من خلال تقديم برامج أكاديمية رائدة احتلت المرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الهندسة المعمارية والبيئة المبنية والفن والتصميم وفقًا لتصنيفات "كيو إس" العالمية للتخصصات الجامعية لعام 2023.

كما يعد خريجو كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة الخيار المفضل لأصحاب العمل في دولة الإمارات بفضل إسهاماتهم الإبداعية التي نالت إشادة محلية ودولية وحصدت جوائز عديدة مثل جائزة آغا خان للعمارة، وجائزة فان كليف أند آربلز للشرق الأوسط، وكريستو وجان، وجائزة كلود وجوائز مرحلة البكالوريوس العالمية، وجوائز التصميم الداخلي التجاري، وجائزة جيمس دايسون وغيرها الكثير.

وقال الدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "يفضل أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية خريجي كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة بسبب تصميماتهم الإبداعية الفريدة ولكونهم مفكرين وناقدين مرموقين في مجالاتهم".

وقد أظهرت دراسة استقصائية حديثة أجرتها كلية العمارة والفن والتصميم حول خريجيها إلى أن ما يزيد عن 90 في المائة من خريجيها يعملون حاليًا في الصناعة الإبداعية والمجالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية. ووجد الاستطلاع أن نحو 40 في المائة من الخريجين ممن شملهم الاستطلاع قرروا استكمال دراساتهم العليا في مؤسسات تعليمية مرموقة مثل جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ييل، ومدرسة رود آيلاند للتصميم والكلية الملكية للفنون.

وأضاف الدكتور بالاثوتشيريل: "يهيمن خريجو كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة على مشهد التصميم الإقليمي. ونحن نفخر برؤية أسمائهم بارزة في مشاريع متميزة في دولة الإمارات مثل مركز واسط للأراضي الرطبة وجدارية "حروف عريضة" في معرض إكسبو دبي 2020. كما أنهم رواد أعمال أسهموا في تأسيس شركات تصميم رائدة في المنطقة، ومساهمون فاعلون أيضًا في فعاليات ثقافية محلية وعالمية كبرى مثل أسبوع دبي للتصميم ومعرض بينالي البندقية".

تنفرد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة بمنح طلبتها تجربة تعليمية متميزة من خلال تقديمها برامج بكالوريوس في العمارة والتصميم الداخلي وإدارة التصميم وتصميم الوسائط المتعددة والاتصال المرئي، فضلاً عن برنامج ماجستير في التخطيط الحضري.

وقال الدكتور بالاثوتشيريل: "يؤثر التصميم والفن بشكل أساسي على جودة حياتنا من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات ورغباتهم بطرق متعددة. ينغمس طلبة كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة وأعضاء هيئتها التدريسية في سلسلة من عمليات الصنع والابتكار والاستكشاف من أجل إدراك الإمكانات التحويلية للتصميم. فهم يسعون جاهدين لتحقيق فهم عميق للأنظمة وإعادة تصورها بطرق غير تقليدية. كما أنهم يخالفون الفكرة السائدة بأن التصميم والفن مجرد هوايات لا تضيف أي قيمة ولا تغير الحياة. هناك شعورغامر وعميق يثيره قيام طلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية بتخيل عالمنا من وجهة نظرهم الفنية والتصميمية".

يبدأ مشوار طلبة كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة ببرنامج تأسيسي في عامهم الأول، والذي يجب على جميع الطلبة استكماله لبدء عامهم الثاني ودراسة المواد التخصصية. ينغمس طلبة الكلية في ثقافة الاستوديو الخاصة بكلية العمارة والفن والتصميم والتي تعزز العلاقات مع المشرفين الأكاديميين وتدعم التعلم الجماعي وتخلق فرصًا لدفع الحدود الإبداعية خارج المألوف. كما وتوفر الكلية لطلبتها بيئة تعليمية تفاعلية وفرص للمشاركة في محاضرات وزيارة معارض فنية محلية ومتاحف ومؤسسات مهنية والانضمام إلى نوادي ثقافية، والمشاركة في ورشات عمل يقودها طلبة، فضلًا عن إمكانية استكشافهم عالم التصميم العالمي من خلال مساقات دراسية ورحلات تعليمية منظمة إلى إيطاليا والدنمارك وإسبانيا.

لمزيد من المعلومات حول كلية العمارة والفن والتصميم وبرامجها المتميزة، يرجى زيارة

w.aus.edu/emaratalyoum.