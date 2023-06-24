أبوظبي تُكرم «نجوم كنوز المدينة»

كرّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 15 منشأة تجارية في الإمارة ضمن مبادرتها السنوية «كنوز المدينة»، تقديراً لدورها في رسم ملامح النسيج الحضري والثقافي لأبوظبي على مدار ما يزيد على 20 عاماً.

وقام محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتقديم وسام «كنوز المدينة» لهذه المنشآت خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة يوم 22 يونيو في المجمّع الثقافي بأبوظبي.

وأطلقت هذه المبادرة للتنقيب عن «كنوز المدينة» التجارية والثقافية التي تشكل عنصراً رئيساً في ذاكرتها المشتركة، وتكريمها. وقد تركت هذه المنشآت بصمتها في وجدان سكان أبوظبي وزوارها، ووفرت نقاط تواصل احتضنت مختلف فئات المجتمع.

وقال محمد خليفة المبارك: «سعداء بتكريم هذه الباقة المنتقاة من (الكنوز) الاقتصادية والاجتماعية التي تتجاوز أهميتها الوجدانية مجالات نشاطها وخدماتها، باعتبارها شواهد حية تروي مسيرة ازدهار الإمارة وتطورها الحديث، إلى جانب دورها في بناء الهوية الثقافية وبث الحياة في الأحياء السكنية والتجارية، حيث أصبحت منصة لمشاركة قصة أبوظبي مع العالم».