«عروض البهجة» ترسم الابتسامة على وجوه «قمرية»

أكد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، سعيد محمد المقبالي، أن «الدبلوماسية الثقافية تعد مفتاح تقارب بين الشعوب، وصمام أمان حقيقياً للأمم التي تبحث عن السلام».

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره أخيراً افتتاح العرض الأول لبرنامج «عروض البهجة» في ساحة الاستقلال بالعاصمة القمرية موروني، والذي نظم ضمن برنامج ثقافي فني بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ووزارة الثقافة القمرية، والسفيرة فوق العادة للثقافة لدى «الألكسو» الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان.

وأضاف المقبالي: «مبادرة عروض البهجة تهدف إلى تعزيز مكانة الثقافة العربية بين الإمارات وجمهورية القمر، ومثل هذه المبادرات تتيح للشعوب ممارسة قيم الحوار وتبادل الثقافات من أجل التفاهم والتعارف والتعايش».

وتابع: «الثقافة الأصيلة تشجع على التقارب بين الشعوب، والتسامح والتعاون والتضامن، وهي القوة الناعمة المؤثرة في النفوس والعقول».

وشمل برنامج عروض البهجة عرض باقة من الأفلام الإماراتية والعربية، التي أسهمت في نشر أجواء إيجابية، وتعزيز الثقافة العربية، ودعم قدرات الفنانين الشباب في جمهورية القمر، إضافة إلى خلق حوار ثقافي فني مع المؤثرة وصانعة المحتوى هيفاء بسيسو.

ونظم الجزء الثاني من برنامج «عروض البهجة» بقرية مفوني بحضور أكثر من 500 شخص من أهالي القرية.

وأعرب مسؤولون في القرية عن سعادتهم باستقبال الوفد الإماراتي الذي قدم برنامجاً ثقافياً وفنياً طالما تمنوا أن يحظوا به، خصوصاً أنه يأتي من بلد عزيز على قلوبهم هو الإمارات، مشيرين إلى أنهم بحاجة لمزيد من مد الروابط العربية وتوثيق صلة أبنائهم بلغتهم وهويتهم العربية.

وضم برنامج «عروض البهجة» عرض أفلام عدة، منها «نجوم الصحراء»، من إخراج بيير أبوشقرا، وهو وثائقي يقدم رؤية خاصة عن الإبل، والاستعدادات للسباقات في مهرجان الظفرة. و«راشد ورجب»، من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي»، وإخراج محمد سعيد حارب، وهو فيلم كوميدي.

وفيلم «اثل»، وهو من إخراج اليازية بنت نهيان، ويعرض لقاء فانتازياً بين مقدمة برامج مشهورة والشاعر الجاهلي طرفة بن العبد.

وقالت المؤثرة وصانعة المحتوى هيفاء بسيسو، إن هذه الرحلة كانت الأكثر تأثيراً في مسيرتها الطويلة في الإعلام، مشيرة إلى أنها من خلال تفاعلها المباشرة مع الشباب لمست مدى تأثير أنشطة البرنامج الثقافي، إذ إن الفعاليات كانت بمثابة بوابة لشحذ هممهم.

سعيد المقبالي:

«الدبلوماسية الثقافية مفتاح تقارب بين الشعوب، وصمام أمان حقيقي للأمم التي تبحث عن السلام».