فيلم «ذي فلاش» يتصدّر شباك التذاكر.. بأقل من المتوقع

تصدّر «ذي فلاش» أحدث أفلام الأبطال الخارقين من «وارنر براذرز»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها، كما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أول من أمس، فيما أتت عائدات هذا العمل السينمائي أقل من توقعات الخبراء.

وحقّق الفيلم الذي قيل إنّ ميزانيته بلغت نحو 200 مليون دولار، 55 مليون دولار بين الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد الماضيين في الولايات المتحدة وكندا، في رقم أتى أقل من المبلغ الذي سبق للمتخصصين في القطاع أن توقّعوه والذي يُراوح بين 60 و80 مليون دولار.

ويعيد الممثل إزرا ميلر في «ذي فلاش» تجسيد شخصية باري ألِن ويستخدم قوته الخارقة للسفر عبر الزمن آملاً في إنقاذ عائلته، إلا أنّه يحدث تغييرات في المستقبل ويتعيّن عليه استدعاء أبطال خارقين آخرين مختلفين عمّا كان يتوقّعه.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «إليمنتري» من إنتاج «ديزني» مع إيرادات بلغت 29.5 مليون دولار وأتت دون المتوقَّع أيضاً.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب أحدث أفلام الرجل العنكبوت «سبايدر مان - أكروس ذي سبايدر فيرس»، مع إيرادات بلغت 27.8 مليون دولار.

وحلّ رابعاً فيلم «ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس» محققاً 20 مليون دولار.

أما في المرتبة الخامسة، فأتى فيلم «ذي ليتل مرميد» من استوديوهات «ديزني» محققاً عائدات بـ11.6 مليون دولار للأسبوع الرابع على بدء عرضه.