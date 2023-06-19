بدور القاسمي تعزّز أصوات الناشرات حول العالم

أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة كلمات»، عن توسيع نطاق عمل مبادرة «ببلش هير» (PublisHer) الرامية إلى دعم الناشرات في أنحاء العالم، من خلال استحداث منصّة دائمة للمبادرة في كوريا الجنوبية، لتستكمل جهودها الدولية الرائدة في مساعدة الناشرات على الارتقاء في المناصب وتولي المهام الإدارية والقيادية العليا في صناعة يهيمن عليها الرجال.

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي - في أولى جلسات مبادرة «ببلش هير» في كوريا الجنوبية، خلال فعاليات معرض سيؤول الدولي للكتاب الذي يحتفي بالشارقة ضيف شرف دورته الـ65 - أنها «أسست المبادرة قبل أربعة أعوام، لتكون منصّة لتمكين الناشرات من الحصول على التقدير والنجاح المهني».

وقالت: «في معظم الأحيان، يتم استبعاد الناشرات من المناصب الإدارية والقيادية العليا في قطاع النشر، على الرغم من أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال في هذه الصناعة، ولم يكن هذا النظام منطقياً حين بدأت مسيرتي المهنية في عالم النشر قبل أكثر من 10 سنوات، وعندما وسّعنا نطاق المبادرة إلى البرازيل العام الماضي، أكدت زميلتنا فلافيا بريفان، أنها لم تعمل تحت قيادة امرأة طوال مسيرتها المهنية، والواقع الصادم هو أن هذه القصص لاتزال هي السائدة حتى يومنا هذا، وهو السبب الذي دفعني إلى إطلاق المبادرة».

وتعاني صناعة النشر الكورية هذه التحديات أيضاً، إذ أكد تقرير «كيه بوك تريندز» الصادر في عام 2022، والذي يرصد توجهات صناعة النشر الكورية للعاملين والمهتمين بهذا المجال، أن قطاع النشر في كوريا الجنوبية يضم 4175 رجلاً و5356 امرأة، أي أن نسبة عدد النساء العاملات بلغت 56% من العاملين في القطاع كاملاً.

وإزاء هذا الواقع، وسّعت الشيخة بدور القاسمي، نطاق مبادرة «ببلش هير» إلى كوريا الجنوبية، في إطار استراتيجيتها العالمية لتعزيز أصوات الناشرات خلال سعيهن لتناول قضايا التنوع والشمول وتكافؤ الفرص، وتغيير الثقافة السائدة في قطاع النشر، وكشف التحيّزات غير الواعية ضد النساء، والتمييز والممارسات الممنهجة لمقاومة التغيير.

وتابعت الشيخة بدور القاسمي: «يسرني الإعلان عن نمو مبادرة (ببلش هير)، وإطلاق منصتها في كوريا الجنوبية»، موجهة الدعوة إلى الناشرات والعاملات في قطاع النشر للانضمام إلى المبادرة، بهدف بناء «منظومة شاملة تخلو من التحيّزات ضد النساء، وقادرة على تعزيز تكافؤ الفرص أمام الناشرين، استناداً إلى المهارات والمؤهلات والكفاءة».

وأضافت أن «المبادرة ستستمر في مهمتها الرامية إلى توفير بيئة عمل يمكن للنساء أن يتقدّمن فيها من دون الحاجة إلى تغيير أنفسهن، أو إهمال احتياجاتهن، لإرضاء نظام قديم عفا عليه الزمن».

«الواقع الحالي والمستقبلي»

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تضمن برنامج مبادرة «ببلش هير» في سيؤول تنظيم ندوات شهدت مشاركة نخبة من الناشرات والكاتبات الكوريات حول «الواقع الحالي والمستقبلي للناشرات في كوريا الجنوبية»، و«كيف يمكن تحقيق التنوّع في العنصر البشري بمجال الأدب والكتب المصوّرة».