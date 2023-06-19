«برنامج دبي الدولي للكتابة».. عقد من التميز في تمكين الكُتّاب العرب

على مدار عقد من الزمن، ترك برنامج دبي الدولي للكتابة بصمة مؤثرة في المشهد الأدبي والإبداعي في المنطقة، حيث قدم البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تناولت منهجيات الكتابة في المجالات المعرفية المتنوّعة، وأسهمت في رفد الشباب ممن يمتلكون موهبة الكتابة بمهارات وخبرات قيمة، وأثمرت العديد من النتاجات الأدبية والمعرفية الرائدة.

ويُعدّ البرنامج أحد أبرز المشروعات المعرفية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقد بنى منذ إطلاقه عام 2013 مسيرة حافلة بالإنجازات المتميزة، ووفر بيئة حاضنة للإبداع والابتكار أسهمت في إثراء الحركة الأدبية والمعرفية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وشهد البرنامج خلال مسيرته الطويلة تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية في مجالات الكتابة والرواية والترجمة وأدب الطفل وأدب اليافعين والقصة القصيرة، التي أقيمت في دولة الإمارات بداية، ثم توسّعت لتشمل: الكويت وتونس والمغرب ومصر والأردن والجزائر وعُمان. وتهدف هذه الدورات إلى استقطاب المواهب العربية الشابة الواعدة في مجال الكتابة ودعمها وتمكينها ليكون لها دور في صناعة ونشر المعرفة في العالم العربي، حيث أصبح العديد من متدربي البرنامج كُتاباً بارزين في شتى مجالات المعرفة.

كما ينظم البرنامج ورشاً تدريبية في مجال الترجمة بهدف تأهيل وتدريب جيل متخصّص من المترجمين المحترفين في مجال ترجمة الكتب والإصدارات والمنشورات المختلفة. وتسعى هذه الورش إلى استقطاب المواهب الشابة الذين يتم اختيارهم بناءً على خبراتهم السابقة في مجال الترجمة، ويتم في نهاية ورش العمل هذه إصدار مجموعة من الكتب المترجمة للمشاركين.

وعلى صعيد كتابة الرواية، أثمرت ورشات برنامج دبي للكتابة في عام 2015 عن خمس روايات، في حين نتج عن ورشة تبادل الكُتّاب بين الإمارات واليابان أربعة مؤلفات، كما أنتجت ورشة أدب الطفل لعام 2015 ضمن فئة الكتابة للطفل 15 قصة للأطفال، وثلاثة كتب ضمن فئة اليافعين. علاوةً على ذلك، تضمن نتاج ورشة ومسابقة «قصتي» لأدب الطفل قصتين ضمن فئة الكتابة للطفل، وكتابين ضمن الكتابة لليافعين، وأثمرت ورشة الترجمة في عام 2017 عن خمسة كتب مترجمة، فيما كان نتاج هذه الورشة في عام 2018 ثلاثة كتب مترجمة. وأنتجت كذلك ورشة القصة القصيرة في عام 2018 سبع قصص، في حين أنتجت ورشة الرواية في دولة الكويت ثلاث روايات في العام ذاته، وواصلت ورش البرنامج زخمها عام 2019، حيث نتج عن ورش أدب الطفل أربع قصص في تونس، وثلاث قصص في دبي.

ويُعدّ برنامج دبي الدولي للكتابة واحداً من أهم الإسهامات الإبداعية ذات الأثر المشهود في إثراء الحركة الفكرية والأدبية في الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

إصدارات

من أبرز إنجازات البرنامج رواية «حارس الشمس» لإيمان اليوسف، التي حازت جائزة الإمارات للرواية 2016، و«الدينوراف» لحصة المهيري، وفازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2018؛، و«رسالة من هارفرد» لمريم الزرعوني، وحصلت على جائزة العويس للإبداع 2018، و«سقف الأحلام» لبدرية الشامسي، التي تَقرَّر تدريسها للصف الرابع من قبل وزارة التربية والتعليم عام 2018.

2015

5 روايات، و15 قصة للأطفال، و3 كتب لليافعين.

2017

5 كتب مترجمة.

2018

3 كتب مترجمة، و7 قصص، و3 روايات في الكويت.