مكتبة محمد بن راشد تستقطب 5000 زائر في يوم واحد.. خلال الاحتفاء بعام على افتتاحها

احتفاءً بمرور عام على افتتاحها، شهدت مكتبة محمد بن راشد، مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض المميزة لجميع الأعمار والاهتمامات، والتي استقطبت أكثر من 5000 آلاف مشارك من كل الفئات، خاصة الأطفال والشباب، أول من أمس.

وتنوعت الأنشطة والفعاليات بين المكتبات المتخصصة التسع وعلى مدار أول من أمس؛ إذ تضمنت سلسلة من ورش العمل التعليمية والترفيهية في البهو والمقهى ومكتبة الطفل، من بينها رسم الزوّار مع الفنان محمود صفوت، وتنظيم فعالية مخصصة للأطفال الذين أتموا عامهم الخامس في يونيو الجاري، ورواية القصص مع الراوي عبدالناصر التميمي، بالإضافة إلى معرض لفن الكوميكس، وعروض كرتونية مثل عرض فيلم ديزني الأصلي «كتاب الأدغال» لإضفاء جو من المرح والترفيه على الحضور.

كما نظمت المكتبة ورشتي عمل، الأولى إعادة التدوير، والثانية فن صنع التيراريوم التي تم تكرارها على مدار اليوم ليحظى أكبر عدد من الضيوف والزوّار بالمشاركة وخوض تجربة ممتعة.

أما للقراء وعشاق الفن والأدب، فقدمت مكتبة محمد بن راشد، فعاليات أدبية وفنية مثل قراءة الشعر والغناء، ونادي الكتاب، وحفل موسيقي لفرقة ناروكا.

كما نُظّمت في مكتبة الإمارات أمسية شعرية، بمشاركة الشاعرة أمل السهلاوي، والشاعر حسن النجار، وعازف العود فادي السيد.

ونظمت مكتبة الفنون، سلسلة من ورش العمل، التي تضمنت ورشة بودكاست مع بدر العوضي، والتصوير بـ«آيفون» مع محمد حسن، وترميم الورق مع مركز جمعة الماجد.

وأشاد الجمهور وزوّار المكتبة في يوم احتفاليتها بالفعاليات المنظمة والأنشطة التي أضافت أجواء من المرح والترفيه والتي كان لها الأثر الواضح والملموس من خلال تفاعلهم وإقبالهم الكبير على المشاركة، ما يعكس مدى نجاح المكتبة ودورها في جذب وشمل جميع أفراد المجتمع، وتعزيز القيم الثقافية والتعليمية في دبي والإمارات.

واختتمت المكتبة احتفاليتها بالذكرى السنوية الأولى بحفل وعرض موسيقي لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، بقيادة الفنان رياض قدسي، إذ أبهرت الفرقة الحضور بتقديم مقطوعات موسيقية متنوعة بمختلف الآلات الموسيقية.