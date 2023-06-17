100 عنوان لمؤلفين إماراتيين وعرب لأبرز المكتبات الكورية

قدّم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مجموعة من عناوين كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية لاثنتين من أبرز مكتبات عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، وذلك بهدف تشجيع القراء الصغار على المطالعة والتعلم واكتساب المعرفة

جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في برنامج فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة 65 من «معرض سيؤول الدولي للكتاب»، حيث أهدى 100 عنوان لمؤلفين إماراتيين وعرب للمكتبة الوطنية للأطفال والشباب بسيؤول، التي تعد أكبر مكتبة عامة مخصصة لهذه الفئة العمرية من القراء في كوريا.

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «نؤمن بأن القراءة هي أساس التعلم والتنمية الشخصية، وأنها تسهم في توسيع آفاق المعرفة والإبداع والانفتاح على الثقافات المتنوعة، ولذلك نسعى إلى تقديم الكتب التي تلامس اهتمامات وحاجات وطموحات الأطفال واليافعين، وتزودهم بالمهارات والقيم التي تمكنهم من المشاركة في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم. ويأتي تقديم الكتب لمكتبتين يرتادهما الأطفال والشباب في كوريا الجنوبية ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة، وتوفير الكتب للفئات المستحقة لتمكينها من المعرفة».