تراث الإمارات.. رسالة مضيئة للعالم

لطالما كان تراث الإمارات خير معبر عن تاريخ عريق وثقافة تتسم بالكثير من الخصوصية والتفرد، وفي معرض سيؤول الدولي للكتاب انتشرت مظاهر الضيافة العربية بأنواع العطور المحلية الشهيرة، واللباس التراثي الشعبي، والقهوة الإماراتية العربية الأصيلة التي استقطبت آلاف الزوّار المسكونين بالفضول للتعرف إلى ما يتميز به التراث الإماراتي، بعد أن أدهشت الإمارات العالم بحداثتها وعمرانها وتطورها المستمر.