تريندز يشارك في معرض "سيئول الدولي للكتاب"

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات معرض سيئول الدولي للكتاب 2023 ، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 18 يونيو الجاري، بجناح خاص يعرض عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، وذلك في بداية جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة لتعزيز شراكات المركز البحثية وتوسيع انتشاره.

وزار جناح المركز ، في مجمع “كويكس" للمعارض في العاصمة الكورية سيئول، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، عبدالله سيف النعيمي، يرافقه عيسى السماحي نائب رئيس البعثة ، و الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.

كما زار الجناح وفدا إعلاميا ضم سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر في مؤسسة دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة البيان، ومنى بوسمرة، رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ورائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، وكارين بانسا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، و دبي بالهول، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة فكر ، إضافة إلى عدد من الباحثين والإعلاميين من الدولة المضيفة ودول أخرى.

واستمعوا من مسؤولي جناح المركز إلى نبذة عن طبيعة عمله ودراساته وبحوثه وإصداراته، وأنشطته المتنوعة، وثمّنوا مشاركته الثرية في هذا الحدث الثقافي الأبرز والأهم في منطقة شرق آسيا.

من جانب آخر بحث وفد تريندز مع مسؤولي عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، سبل بناء شراكات وتعاون بحثي مستقبلي.

وينظّم المركز في جناحه بالمعرض ندوة علمية بعنوان "الطريق إلى كوب 28.. أهمية العمل الدولي الجماعي لمواجهة التغير المناخي"، وندوة أخرى بالتعاون مع معهد "جيجو" الكوري للسلام بعنوان "العلاقات بين الشعوب كأساس لصنع السلام العالمي.. بناء ثقافة الحوار والتسامح".