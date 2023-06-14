مبدعة «طعام، صلاة، حب» تلغي طرح «غابة الثلج».. بسبب روسيا

ألغت الروائية الأميركية إليزابيث غيلبرت، مؤلفة كتاب «طعام، صلاة، حب»، الذي حقق نجاحاً كبيراً، طرح كتابها الجديد المعلن سابقاً، بسبب حبكته التي تدور في روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقالت غيلبرت في رسالة بالفيديو نشرتها أول من أمس، على «إنستغرام»، «الآن ليس الوقت المناسب لنشر هذا الكتاب»، الذي يحمل عنوان «غابة الثلج»، وتدور أحداثه في سيبيريا.

وأضافت «لا أريد أن أضيف إلى آلام الأشخاص الذين عانوا ومازالوا يعانون آلاماً شديدة».

وأشارت الكاتبة، التي أعلنت إصدار الكتاب الأسبوع الماضي، إلى أنها تلقت خلال عطلة نهاية الأسبوع «موجة ردود وتعليقات من قرّاء أوكرانيين، عبّروا عن غضبهم وحزنهم وخيبة أملهم وألمهم لقراري أن أنشر اليوم، بصرف النظر عن الموضوع، كتاباً تدور أحداثه في روسيا». والكتاب، على حد وصفها «تدور أحداثه في وسط سيبيريا في منتصف القرن الماضي، ويحكي قصة مجموعة أفراد قرروا الانسحاب من المجتمع لمقاومة النظام السوفييتي، والدفاع عن الطبيعة في مواجهة المدّ الصناعي».

وتابعت الروائية: «سأحذف هذا الكتاب من جدول النشر»، مضيفة «أنا أعمل على مشاريع كتب أخرى، واتّخذتُ قراراً بتحويل اهتمامي إليها».

واشتُهرت إليزابيث غيلبرت في أنحاء العالم بسيرتها الذاتية: «طعام، صلاة، حب» التي تروي رحلتها لتطوير الذات إلى إيطاليا والهند وبالي. واقتُبس الكتاب على الشاشة من خلال فيلم أدّت بطولته النجمة جوليا روبرتس.