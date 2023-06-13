عراقي على خطى والده.. يحافظ على صفحات قيمة

بينما يجلس وسط أكوام من الكتب والمخطوطات القديمة، يتأمل الشيخ زايد محمد فارس - وهو من منطقة بردرش شمال العراق - بعناية صفحات كتاب عمره نحو 100 عام.

وقال الشيخ زايد محمد فارس، صاحب مكتبة بمحافظة نينوى: «نحن الآن في مكتبة محمد فارس التي تعود إلى سنة 1936، هذه المكتبة نستطيع أن نسميها مكتبة قيمة وتاريخية، لأنها تحتفظ بمجموعة كبيرة من الكتب القديمة القيمة والنادرة، والمخطوطات القديمة التي تعود إلى 186 سنة والمخطوطات أكثر من ذلك».

وأوضح فارس أن والده أنشأ المكتبة قبل نحو ثلاثة عقود من افتتاح أول مدرسة في قريتهم، شيلان الكبير، وأبقى أبوابها مفتوحة منذ ذلك الحين بمئات الكتب.

وأكد فارس أن محافظة والده على الكتب واهتمامه بها، تدفعه إلى إلزام نفسه بالحفاظ على المكتبة. وتابع: «الآن شاهدنا كم يهتم بهذه الكتب وكم يهتم بهذه الأوراق القديمة، فعهدنا على أنفسنا أن نحافظ عليها».