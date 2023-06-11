مدينة الشارقة للنشر تطلق مبادرة تسريع جديدة

أعلنت مدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم المختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، عن تسريع مراحل تأسيس الشركات لديها، متيحة فرصة الحصول على الترخيص خلال 45 دقيقة فقط، ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة تتضمن 1500 نشاط، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الشركات في عالم النشر والقطاعات الإبداعية والصناعات المرتبطة بها من الحصول على حلول مبتكرة صممت لتناسب احتياجاتهم.

وأطلقت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر باقة - لوقت محدد - متكاملة لتخفيض تكاليف ترخيص وتأسيس الشركات، تتضمن معاملات الوثائق الأساسية مثل عقد التأسيس، وعقود الإيجار في المنطقة الحرة، وشهادات الأسهم، وشهادة التأسيس، وشهادات النشاط التجاري، كما تغطي الباقة العمليات الإدارية الرئيسة مثل بطاقة المنشأة، وطلب القنوات الذكية، والحصول على الإقامة، وطباعة الهوية الإماراتية خلال خمسة أيام.

وتأتي المبادرة في إطار رؤية المدينة لتعزيز مكانة الشارقة مركزاً لقطاع الصناعات الإبداعية في المنطقة والعالم، إذ تسهم المدينة في توفير حلول مبتكرة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين لإنشاء أو توسيع شركاتهم وعملياتهم في الإمارة الصديقة للأعمال، وتقدم فرصة الانضمام إلى منظومة النشر الأكبر من نوعها في المنطقة.

ويمكن للمستثمرين الجدد الراغبين في تأسيس شركاتهم بالمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر اختيار نشاط أعمالهم من قائمة تتضمن 1500 نشاط تجاري، بالإضافة إلى تأشيرة مستثمر واحدة مع إمكانية جمع ما يصل إلى ثلاثة أنشطة، مقابل 14 ألفاً و500 درهم، فضلاً عن الحصول على مجموعة من خدمات دعم تأسيس الأعمال، تشمل تسهيل فتح حساب مصرفي.

وتشكل المرافق والخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للنشر قاعدة قوية لنمو ونجاح الأعمال.

وتلتزم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بتقديم فرص متميزة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية في إطار دورها الرائد في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للقطاعات الإبداعية والمعرفية.