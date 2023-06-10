«جمعة الماجد للثقافة والتراث» يحتفي باليوم العالمي للأرشيف

احتفالاً باليوم العالمي للأرشيف الذي يصادف التاسع من يونيو من كل عام، نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة، جلسة معرفية عن بُعد، أول من أمس، بعنوان «مستقبل الأرشيفات في زمن الذكاء الاصطناعي»، شارك فيها الأستاذ الدكتور شريف شاهين، أستاذ المكتبات والمعلومات المتفرغ في جامعة القاهرة وعميد كلية التربية الخاصة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور طه محمد نور أبوالخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

بدأت الجلسة مع الدكتور شريف الذي قدّم في مشاركته ورقة بعنوان «الأرشيفات في زمن الذكاء الاصطناعي.. من المسجلات إلى البيانات»، تحدث فيها عن تضخم حجم البيانات نتيجة التوسع في مشاريع التحول الرقمي على مستوى أجهزة الدولة

كافة، موضحاً متطلبات الذكاء الاصطناعي، ومبرّراته، ودوافع الاستخدام. كما أورد أمثلة، مثل كيف استثمر الأرشيف البريطاني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اختيار المسجلات الرقمية الحكومية، وكيف اعتمدت مئات الشركات العالمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظم إدارة الوثائق والمسجلات. واختتم حديثه بطرح عدد من التوصيات التي من شأنها أن تمهد الطريق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأرشفة في العالم العربي.

وتناول الدكتور طه في مداخلته ورقة بعنوان «إدارة الوثائق والأرشيف والذكاء الاصطناعي ضرورة التهيئة قبل التطبيق»، حيث عرض مجموعة من المحددات التي تشكل خطة تقييم وتطوير نظم إدارة الوثائق والأرشيف لتكون مهيئة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتناولت الورقة أيضاً طريقة إعداد دراسة لمتطلبات التحول للذكاء الاصطناعي، وآليات التنفيذ.

وشهدت الجلسة المعرفية تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور الحاضر، حيث قاموا بطرح العديد من الأسئلة على المحاضرين، والذين بدورهم قاموا بالإجابة عنها.