إصدارات جديدة لبرنامج المنح في مركز أبوظبي للغة العربية

ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات، المعنية بنشر الكتب الحاصلة على منح من «برنامج المنح البحثية» الذي أطلقه مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أصدرت إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في المركز مجموعة من الكتب الحاصلة على منحة البرنامج.

ويحمل الكتاب الأول عنوان «البشارة والنذارة في تعبير الرؤيا» للمتصوّف أبي سعد عبدالملك بن محمّد الخركوشيّ، الذي حقّقه كل من الدكتور بلال الأرفه لي، أستاذ كرسيّ الشيخ زايد للدراسات العربيّة والإسلامية في الجامعة الأميركية في بيروت والحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة يال الأميركية في قسم لغات الشرق الأدنى وحضاراته، والباحثة والأكاديمية لينا الجمّال، الحاصلة على شهادة الدكتوراه من دائرة اللغة العربيّة ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركيّة في بيروت، والمتخصّصة في مجال الأدب العربيّ القديم.

والكتاب إصدار متخصّص في تفسير المنامات سبق أن نشرت نصَّه عشرات دور النشر في العالم العربيّ ولكن باسم ابن سيرين. وحظيت الطبعات الشعبيّة بشهرة واسعة وحقّقت مبيعات كبيرة.

أما الكتاب الثاني فهو «فقه التحقيق.. من الصنعة إلى العلم» للدكتور فيصل عبدالسلام الحفيان، مدير المشروعات لدار المخطوطات بإسطنبول ومدير معهد المخطوطات العربية سابقاً.

ويحمل الكتاب الثالث عنوان «بنية الاضطراب.. الرواية العربية في الألفية الثالثة»، للدكتور محسن جاسم الموسوي، أستاذ الدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولومبيا – نيويورك.