كتاب «جائزة خليفة.. تجسير الحدود» يفوز بجائزة أفضل تصميم دولي

فازت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بجائزة التصميم الدولية iF DESIGN AWARD في ألمانيا عن تقريرها العلمي الدولي بعنوان «جائزة خليفة الدولية.. تجسير الحدود».

وجاء فوز الكتاب بالجائزة عن فئة أفضل تصميم بقرار لجنة التحكيم لهذا العام مؤلفة من 132 عضواً من خبراء مستقلين يمثلون 20 دولة، بالإضافة إلى هيئة المحلفين المؤلفة من تسعة رؤساء لجان وسط منافسة شديدة بين ما يقرب من 3578 مشروعاً.

وقال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبدالوهاب زايد إن «هذا الفوز يأتي في عام الاستدامة 2023 بدولة الإمارات»، مؤكداً الأهمية المتزايدة لشجرة نخيل التمر على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه التحديد للدور الذي يمكن أن تلعبه النخلة في معادلة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتغير المناخي.

وقال زايد، إن «شجرة نخيل التمر هي ضمان لمعيشة مستدامة، وهي مفتاح لعالم أكثر استدامة من خلال الحفاظ على أشجار النخيل ونموها، ومن خلالها يمكننا التغلب على التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إذ يمكن لكل شجرة نخيل أن تمتص نحو 200 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يعني أن 100 مليون شجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها القدرة على امتصاص نحو 28.7 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً».