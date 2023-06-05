جامعة الإمارات تشارك في الكونغرس العالمي للتنمية المستدامة

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في الكونغرس العالمي للتنمية المستدامة، الذي استضافته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وبتنظيم من مؤسسة التايمز للتعليم العالي خلال الفترة من 30 مايو الماضي وحتى الأول من يونيو الجاري.

وجاءت مشاركة جامعة الإمارات من خلال منصة عرضت فيها البرامج الأكاديمية التي تقدمها، بالإضافة إلى عرض تفصيلي عن المراكز البحثية في الجامعة، وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات الدكتور أحمد علي مراد، في حلقة نقاشية حول «البحث العلمي والابتكار وإجراءات المرونة والتغلب على عدم المساواة وآثار التغير المناخي» ضمن جلسات الكونغرس.

كما عقد وفد جامعة الإمارات المشارك اجتماعات مع ممثلي ورؤساء عدد من الجامعات. وقال الدكتور مراد إن «مشاركة الجامعة في الكونغرس تأتي ضمن خطتها في تعزيز مكانتها العالمية، وبناء السمعة الدولية والتي تنعكس على التصنيف العالمي للجامعة»، مشيراً إلى أن المشاركة هدفت أيضاً لبناء شراكات فعالة مع الجامعات الأخرى والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتعليمية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.