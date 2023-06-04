متحف المستقبل يحتفي بيوم البيئة العالمي.. مزيد من التوعية بالاستدامة

ضمن جهود دولة الإمارات في الاحتفاء بيوم البيئة العالمي، وتعزيز التوعية بالحفاظ على التنوع البيئي والحيوي الغني الذي يتمتع به كوكب الأرض، يواصل متحف المستقبل في دبي مساهمته في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحد من هدرها، مع التركيز على معايير الاستدامة البيئية باعتبارها من الركائز الرئيسة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ومن خلال المرافق المتنوعة، يعرّف متحف المستقبل الزوار بالمواضيع البيئية المختلفة، ويحثهم على المساهمة في الحفاظ على نظام بيئي متوازن عبر اتباع ممارسات بيئية سليمة ومستدامة، فضلاً عن عقد شراكات استراتيجية مع الجهات المختصة للمساهمة في إيجاد حلول مستقبلية مستدامة للارتقاء بجودة الحياة.

ويتمحور موضوع يوم البيئة العالمي (يصادف الخامس من يونيو) هذا العام حول إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي، والذي يشكل أحد أبرز التحديات البيئية التي يشهدها العالم، لاسيما في ظل ارتفاع التوقعات بشأن احتمالية تضاعفه خلال السنوات المقبلة، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الأزمة.

وفي هذا الإطار، أبرم متحف المستقبل مؤخراً اتفاقية شراكة مع «بلدية دبي» للمساهمة في استشراف أفكار إبداعية وتقنيات ذكية قابلة للتطبيق على نطاق واسع في قطاعات حيوية للبشرية مثل البناء المستدام والمدن الذكية، ضمن معرض «المستقبل اليوم» في المتحف، إذ يتعاون مع بلدية دبي، لإيجاد حلول حيوية لتصميم المدن الذكية والبناء الصديق للبيئة، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الحضرية. كما يتطلع المتحف لتكثيف جهوده في المجال البيئي في دبي والعمل على تحسين حياة المجتمعات البشرية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.