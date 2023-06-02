سعد يكن و«تراث الفن التشكيلي» في «العويس الثقافية»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية محاضرة فنية للفنان السوري المخضرم سعد يكن بعنوان «أزمة التعبير عن التراث في الفن التشكيلي» رافقها عرض شرائح مصورة عن تجربة الفنان الغنية التي تمتد لأكثر من نصف قرن.

حضر المحاضرة جمهور من مختلف الشرائح الثقافية والفنية وشخصيات عامة ضاقت بهم قاعة المحاضرات في المؤسسة وكان في مقدمتهم الدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، وإبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي للمؤسسة، والفنانة سلمى المري، والفنان محمد خير جراح، والمخرج وليد قوتلي وغيرهم من الشخصيات الثقافية وأصدقاء المؤسسة.

قدم الفنان سعد يكن خلال محاضرته مقاربات لـ: «أزمة الحرية والتعبير، والصورة والتنميط والدلالة والمصداقية والرهان وتضاد الارتهان والحرية».

تحدث الفنان المخضرم عن مفاهيم جاهزة متداولة في عالم الفن وضرورة تفحصها من جديد وعدم الركون إلى ما هو جاهز من المقولات وضرب أمثلة على ذلك من واقع الحياة اليومية مشيراً إلى علاقة الإبداع بالإنسان الذي هو محور مركزي للوحاته.

أسهم الحضور في تقديم شهادات عن عالم التشكيل الذي يمثله الفنان وناقش فكرة الأساطير وآلية توظيفها وكيفية الاستفادة من الموروث الشعبي أو التاريخي.

وفي ختام الأمسية قدمت فاطمة الصايغ شهادة تقدير للفنان وشكرته على جهوده في إغناء حركة التشكيل وتمنت مزيداً من العطاء.

يذكر أن سعد يكن فنان تشكيلي سوري، من مواليد حلب عام 1949، وشارك بأكثر من 100 معرض جماعي في دول عربية وأجنبية، وأعماله موزعة في مختلف أنحاء العالم.

تخرج سعد يكن في مركز الفنون التشكيلية بحلب سنة 1964، وفي سنة 1965 بدأ يشترك في معارض الدولة الرسمية، وقد انتسب إلى كلية الفنون الجميلة سنة 1970.