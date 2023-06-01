ثنائي التشيللو والبيانو الشهير.. معاً في أبوظبي

تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الثنائي الموسيقي يو يو ما، الذي يعد أحد ألمع المواهب العالمية في عزف التشيللو، وعازفة البيانو كاثرين ستوت.

وسيقدم الثنائي الشهير، خلال الأمسية، في الخامس من الشهر الجاري في قصر الإمارات، مختارات من روائع الموسيقى الكلاسيكية من أعمال فيلكس مندلسون، وجان سيبيليوس، وأنتونين دفورجاك، وأستور بيازولا وغيرهم.

ووُلد يو يو ما، الحاصل على العديد من الجوائز عام 1955 لأبوين صينيين يعيشان في باريس، وعندما بلغ السابعة من عمره انتقلت الأسرة إلى نيويورك، حيث واصل دراسة التشيللو في مدرسة جويليارد قبل الالتحاق بجامعة هارفارد لدراسة الفنون الحرة.

وبدأ يو يو ما قصته مع الموسيقى في سن الرابعة، واستقطب أنظار العالم بعروضه وأسلوبه المذهل في العزف، ويسعى إلى تعزيز الروابط الإنسانية من خلال موسيقاه التي تتميز بالعُمق وجذورها متعددة الثقافات.

أما كاثرين ستوت فبدأت رحلتها مع البيانو في سن الخامسة، وبعد ثلاث سنوات انضمت إلى مدرسة «يهودي مينوهين» الداخلية للموسيقيين الشباب. ولدت عازفة البيانو الإنجليزية الكلاسيكية في عام 1948، والتقت يو يو ما عام 1978 مصادفة. ويتعاون الثنائي في جولاتهما العالمية منذ عام 1985.