«من – إلى» يسلط الضوء على إبداعات موظفي «دبي للثقافة»

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) المعرض الفني «من - إلى» خلال الفترة من السابع إلى 30 يونيو المقبل في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

وتحتفي الهيئة خلال المعرض بأصحاب المواهب الذين ينتمون إلى أسرتها، لتتيح الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى إبداعاتهم، في إطار حرص «دبي للثقافة» على دعم وتشجيع الطاقات الشابة الطموحة والاستثمار فيها تعزيزاً لمناخات الإبداع في دبي، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

كما تسعى الهيئة من خلال المعرض إلى تشجيع موظفيها على إطلاق العنان لخيالهم، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى موهوبين ومبدعين والاطلاع على تجاربهم المستلهمة من تاريخ دبي ومخزونها التراثي الأصيل.

ويتضمن معرض «من – إلى» تشكيلة من الأعمال الفنية التي تعكس ما يتمتع به أفراد أسرة «دبي للثقافة» من مهارات ومواهب ضمن مختلف أنواع الفنون البصرية والتشكيلية، كما يوفر أيضاً مساحة إبداعية واسعة لتمكين أصحاب المواهب الإبداعية الرائدة والجديدة من عرض أعمالهم الفنية، ما يسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

ويأتي المعرض ضمن التزامات «دبي للثقافة» ومساعيها الهادفة إلى تمكين قطاع الثقافة والفنون في دبي.