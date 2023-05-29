ميرال الطحاوي تضيء على «أيام الشمس المشرقة» في جناح «العويس»

بندوة ثقافية وحفلي توقيع كتابين جديدين صادرين عن المؤسسة، اختتمت «سلطان بن علي العويس الثقافية» مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ونظمت المؤسسة، أول من أمس، جلسة حوارية مع الروائية الدكتورة ميرال الطحاوي، حول روايتها «أيام الشمس المشرقة»، بالتعاون مع نادي الكِتاب، وبمشاركة مؤسِسة دار العين، الدكتورة فاطمة البودي، وأدارتها الإعلامية نوار أبوغازي.

وسلطت الدكتورة ميرال الضوء على ظروف كتابة الرواية، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2023، مشيرة إلى أنها تتناول صعوبات حياة المهاجرين واللاجئين في البلدان الجديدة التي ذهبوا إليها، والتي ظنّوها فضاءً لتحقق أحلامهم، ليفاجأوا أنها مقبرة لهذا الأحلام، إذ يتم استغلال هؤلاء في أعمال شاقة بسبب وضعهم غير الشرعي.

بينما تناولت الدكتورة فاطمة البودي ظروف نشر الرواية، والحوارات التي تمت مع الكاتبة لتظهر «أيام الشمس المشرقة» بهذا الشكل.

وتواصلت فعاليات مؤسسة العويس بحفل توقيع كتاب «ثاني السويدي.. ريق الشعر لا يجف في بحر المعيريض» للدكتور شاكر نوري، الذي أشار إلى آلية إنتاج الكتاب والبحث والتقصي اللذين كانا أساس الصدقية للحصول على المعلومة الدقيقة.

بينما وقّع الدكتور هيثم يحيى الخواجة كتاب «ترتيل الصدى.. تجربة الشاعر أحمد عيسى العسم» في جناح المؤسسة.

يذكر أن الكتابين صدرا عن «سلسلة أعلام من الإمارات»، التي تصدر تباعاً عن مؤسسة العويس الثقافية، وترصد حياة الشخصيات الثقافية التي أثرت وأغنت الحياة الثقافية الإماراتية.

وشاركت المؤسسة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمجموعة من الفعاليات الثقافية التي شاركت فيها نخبة من المبدعين، من بينهم الدكتور علي جعفر العلاق، وقاسم حداد، وسوسن دهنيم، وإبراهيم الهاشمي، وحسين درويش، ونبيل سليمان، وجمال مطر، وصالحة عبيد حسن، وعفراء محمود.