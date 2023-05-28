سمر الشامسي توقّع «تاريخ الفن والعمارة» في معرض أبوظبي للكتاب

أكدت الدكتورة سمر الشامسي أن معرض أبوظبي للكتاب يشكل منصة مهمة أمام الكتّاب لاستعراض أحدث وآخر ابداعاتهم في مختلف المجالات، معربة عن سعادتها بتوقيع كتاب «تاريخ الفن والعمارة» الذي ألفته بالتعاون مع علي عبدالرحمن دباجة، في جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ضمن فعاليات المعرض الذي يختتم اليوم الأحد.

وأضافت الدكتورة سمر أن «أبوظبي للكتاب» يشهد مشاركة كبيرة وإقبالاً جماهيرياً لافتاً بفضل دعم وتشجيع القائمين على المعرض، موضحة أن هذا الحدث يشهد كل عام نمواً كبيراً سواء من حيث عدد الشركات العارضة أو مساحة المعرض.

ويتضمن كتاب «تاريخ الفن والعمارة» مئات النماذج التي تُظهر كيف اختلفت الطُّرُاز بين حضارة وأخرى، وعصرٍ وآخر، ولماذا؟ وما يوضحه ذلك عن مختلف الشعوب. ويشمل الكتاب معظم الأسماء الكبيرة التي وضعت لمساتها المميّزة على الفنون والعمران، وأصبحت بفضل أعمالها الخالدة معروفةً لدى البشرية، وعبر كل العصور.

ويستكشِف الكتاب بالتفاصيل والنماذج، كيفية تطور الفنون والمباني والأثاث وغيرها عبر التاريخ، منذ الفراعنة والإغريق، حتى العصور الحديثة. وكيف جَمعت الشعوب بين الجَمال وفائدة الاستعمال.