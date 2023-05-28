«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تزين «أبوظبي للكتاب»

تشارك مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ممثلة في «تحدي القراءة العربي» ومنصة «مدرسة»، في فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتأتي مشاركة المؤسسة في المعرض في سياق حرصها على دعم التعليم والثقافة، وتشجيع التحصيل المعرفي، من خلال عرض محتوى منصة «مدرسة»، الرائدة في توفير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية في مواد العلوم والرياضيات، المتاحة مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي. كما سلطت مشاركة المؤسسة الضوء على الأهمية الكبيرة التي تمثلها مبادرة «تحدي القراءة العربي»، ودورها في تعزيز مكانة اللغة العربية، وإثراء المشهد الثقافي العربي، باعتبارها التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

رسالة المؤسسة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء: «مثلت مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب فرصة مثالية لتعريف الزوار والمهتمين بالحركة الثقافية بمحتوى منصة (مدرسة)، وإنجازات (تحدي القراءة العربي) وطموحاته وخططه المقبلة، وهذا ما ينسجم مع رؤى وأهداف المعرض في نشر الثقافة والتشجيع على القراءة، والإسهام في الارتقاء بالذائقة الفكرية، والاهتمام باللغة العربية باعتبارها مرادفاً لهويتنا وشخصيتنا الحضارية».

وأضاف: «حرصنا من خلال هذه المشاركة على التعريف بمنصة (مدرسة) و(تحدي القراءة العربي)، بأسلوب عرض موضوعي مزج بين الوسائل التقليدية والحديثة لإيصال الفكرة إلى أوسع شريحة ممكنة، خصوصاً طلبة المدارس والأجيال الصاعدة، وهذا جزء من رسالة المؤسسة، ويشكل معرض أبوظبي للكتاب منصة ثقافية وتعليمية مهمة، ويستقطب كل عام أعداداً كبيرة من مختلف الشرائح العمرية، والمؤسسات الثقافية والفكرية، ما يمثل بوابة لتعاون وشراكات تسهم في تطوير المنتج الثقافي والمعرفي على امتداد الوطن العربي».

صورة شاملة

وتقدم مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عبر جناحها في المعرض، صورة شاملة وبطريقة جذابة، عن نشاطات منصة «مدرسة» التي تضمّ نحو 7000 درس تعليمي بالفيديو، وتمرينات وتطبيقات في مختلف المواد العلمية، كما تعمل على خلق كفاءات عربية شابة مؤهلة علمياً، ومتمكنة من التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى دعم اللغة العربية، وتعزيز استخدامها من خلال توظيف دروس اللغة العربية بالفيديو عبر وسائل مبتكرة وجاذبة.

وتهدف المنصة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2018، إلى توفير تعليم نوعي، يستند إلى أحدث المناهج العالمية في العلوم والرياضيات، وتطوير محتوى متكامل في مواد أخرى كاللغة العربية، بما يتوافق مع مناهج معتمدة في الوطن العربي، وإتاحته مجاناً لملايين الطلبة العرب، بحيث يمكنهم الوصول إليه في أي مكان.

دور مسابقة نوعية

وركزت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» من خلال مشاركتها في «أبوظبي للكتاب»، على الدور الذي لعبته مبادرة «تحدي القراءة العربي» في تحفيز الأجيال الصاعدة على القراءة، وترسيخها عادة يومية لدى الطلاب المشاركين في عشرات الدول حول العالم.

وعرضت المؤسسة للزائرين محطات عدة وإنجازات حققها «تحدي القراءة العربي»، كما وثقت قدرة المبادرة على استقطاب عشرات ملايين الطلاب والطالبات للمشاركة في المنافسات على لقب تحدي بطل القراءة العربي، وقدمت نبذة عن الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل وعشرات آلاف المدارس ومشرفي ومشرفات القراءة، والتحديات التي تم تجاوزها خلال الأعوام الماضية.

كما قدمت المؤسسة لمحة عن مراحل تطور المبادرة النوعية وارتفاع عدد المشاركين كل عام، وطموحاتها المستقبلية للارتقاء بالمشهد الثقافي والمعرفي في الوطن العربي، وتقديم كل ما يلزم لتعزيز مكانة لغة الضاد، ومساعدة النشء على زيادة معارفه وثقافته، وتمكينه من صناعة مستقبل مشرق.

وسجلت الدورة السابعة من «تحدي القراءة العربي» 2023 التي انطلقت تصفياتها على مستوى الدول، مشاركة قياسية بزيادة 11% عن مشاركات الدورة الماضية، إذ وصلت إلى نحو 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة أكثر من 188 ألف مدرسة، إضافة إلى 150 ألف مشرف قراءة.

ويهدف «تحدي القراءة العربي»، الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 - 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوافر باللغة العربية، وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.

نجاحات كبيرة

حققت منصة «مدرسة» نجاحات كبيرة، واستطاعت استقطاب عدد مشاهدات للفيديوهات بأكثر من نصف مليون مشاهدة أسبوعياً، فيما كانت أكثر خمس دول مشاهدة للمنصة على التوالي هي: الإمارات ، مصر، السعودية، المغرب، وتونس. وتجاوز عدد المشاهدات في الإمارات مليون ساعة مشاهدة، كما تخطى عدد المشاهدات 100 مليون مشاهدة، فيما تجاوز عدد المشتركين في المنصة 3.5 ملايين مشترك.