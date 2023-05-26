ألحان عمر خيرت وذكريات فهمي وأمين في «أبوظبي للكتاب»

أمسية فنية بامتياز شهدها معرض أبوظبي الدولي، مساء أول من أمس، ضمن فعاليات دورته الـ32 التي تتواصل حتى الـ28 من مايو الجاري، مع وجود ثلاثة من نجوم الفن المصري هم الموسيقار عمر خيرت، الذي تم تكريمه شخصية العام الثقافية بجائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام، والفنان كريم فهمي، والفنان أحمد أمين، وسط حضور جماهيري غفير.

وحل الموسيقار عمر خيرت ضيفاً على المعرض ضمن جلسة حاورته خلالها الإعلامية هالة سرحان، تحدث فيها عن مسيرته الفنية وأبرز المحطات التي شهدتها، كما تحدث عن كتابه «المتمرد»، وهو مذكرات شخصية وسيرة ذاتية وثّق فيها تاريخ عائلته الذي يمتد لما يقرب من مائتي عام، وصدّره برثاء لشقيقه الراحل أبوبكر خيرت، موضحاً أنه يعود في الكتاب إلى جده عبيد خيرت الذي كان خطاطاً، وأمر الخديوي بإطلاق اسمه على شارع في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، ثم جده محمود خيرت وكان محامياً وشاعراً وأديباً ومترجماً ورساماً وموسيقياً، وترجم كتابات الأديب لطفي المنفلوطي، وكان له صالون ثقافي يحضره نجوم الأدب والفن في ذلك الوقت، مثل المنفلوطي وسيد درويش ومحمد عبدالوهاب وأم كلثوم في مقتبل حياتهما.

وكذلك تطرق إلى شخصية عمه الموسيقار أبوبكر خيرت، المهندس المعماري الذي صمم عدداً من أبرز المساجد والمباني في القاهرة وأسس معهد «الكونسرفتوار» المصري، وكان أول عميد له، وقدم مؤلفات موسيقية وجمع في بعضها بين الموسيقى السيمفونية والشعبية. وتناول خيرت في حديثه أيضاً تجربة تكوين أول فريق غنائي شارك فيه، وكان مع الفنان الراحل عزت أبوعوف وآخرين في عام 1967، باسم «لو بيتي شاه»، وكان يعزف على الدرامز في الفريق وليس البيانو، ثم انضم إليهم عمر خورشيد في 1968.

مسيرة فنية ثرية

بينما ذكر أن الفنانة فاتن حمامة كانت هي أول من عرّفت الجمهور به وبموسيقاه من خلال موسيقى فيلم «ليلة القبض على فاطمة»، في حين اعتبر أن موسيقى «غوايش» تعد من أبرز أعماله، وشكلت تحدياً فنياً نظراً لأنه قدّم فيها مقاماً شرقياً مع أوركسترا.

وعن تعاونه مع المخرج يوسف شاهين، أشار إلى أنهما التقيا في فيلم «اليوم السادس»، ثم فيلم «سكوت هانصور». وكشف أن شاهين لحّن أغنية «قبل ما» في الفيلم، وهي معلومة لم يذكرها من قبل.

واعتبر عمر خيرت أن الحفل الذي أحياه في متحف اللوفر أبوظبي في الـ11 من نوفمبر الماضي، كان من أهم حفلاته، خاصة أنه يتزامن مع يوم مولده، إلى جانب الحفل الذي أحياه في مهرجان القلعة بالقاهرة وشهده ما يزيد على 25 ألف متفرج.

كريم فهمي يوقّع «مملكة الموت»

وشارك الفنان كريم فهمي في فعاليات المعرض بحفل توقيع كتابه «مملكة الموت»، وجلسة حوارية مع رسام الكوميكس ميجو الذي نفّذ رسومات الكتاب، وأدارها الكاتب زين العابدين خيري، وحضرها واضعاً رباطاً ضاغطاً على يده نتيجة إصابته بتمزق شديد، وفق ما ذكر في «بوست» عبر حسابه على «فيسبوك».

أوضح فهمي خلال الجلسة أن الرواية كان من المقرر أن تقدم كفيلم، ولكنه فضّل تقديمها بهذه الصورة لأن إنتاج هذا النوع من الأفلام يحتاج إلى ميزانية إنتاجية ضخمة ومجهود كبير وتقنيات حديثة، لافتاً إلى أن فيلم «ديدو» الذي ألّفه أيضاً يعد أول فيلم جرافيك في مصر، واستغرق ثلاث سنوات لتنفيذه. كما تطرق في الجلسة إلى أعماله المختلفة، وأحدثها مسلسل «أزمة منتصف العمر»، وأشار إلى أن المسلسل رغم إثارته الجدل، فإنه حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة مرتفعة.

عمر خيرت:

«فاتن حمامة أول من عرّفت الجمهور بموسيقاي من خلال فيلم (ليلة القبض على فاطمة)».

أحمد أمين يروي ذكرياته مع «ما وراء الطبيعة»

وضمن احتفاء معرض أبوظبي للكتاب بالقصص والخيال، استضاف الفنان أحمد أمين في جلسة للحديث عن تجربته في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، المأخوذ عن رواية الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وأشار أمين إلى أن العمل كان بمثابة نقلة في مسيرته الفنية. واعتبر أن دهشة، وربما استهجان، البعض إسناد الدور له في ذلك الوقت أمر مقبول، لأن معظم تجاربه كانت في إطار الكوميديا، إضافة إلى أن شكله وتكوينه الجسماني يختلف عن الصورة التي رسمتها سلسلة «ما وراء الطبيعة» للبطل، والتي ترسخت في ذهن عشاق السلسلة عبر سنوات طويلة، مشيراً إلى إن بعض قراء السلسلة المطبوعة أصيب بإحباط بعد مشاهدة العمل، لكن في المقابل هناك شريحة كبيرة أثنت عليه وأبدت إعجابها به.

وتحدث أمين عن أعماله الأخرى وأبرزها مسلسل «جزيرة غمام»، وذكر أنه تعلم الكثير من فريق التمثيل القوي الذي ضمه العمل، كما تطرق إلى مسلسل «الصفارة» الذي قدّمه في رمضان 2023.