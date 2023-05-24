«محمد بن راشد للمعرفة» تنظم حوارات ثرية

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في النسخة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ببرنامج حافل بالحوارات والفعاليات الثرية.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة جمال بن حويرب: «تتيح مشاركتنا في المعرض فرصاً متميزة للتواصل والتفاعل مع المجتمع المعرفي العربي والعالمي، وتعزيز التبادل المعرفي والفكري بين الشعوب». وأضاف: «تعكس الفعاليات المتنوعة التي تنظّمها المؤسسة في إطار مشاركتها في المعرض هذا العام، حرصنا على نشر المعرفة وتعزيز الإبداع والابتكار والإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وخارجها، وإرساء دعائم المجتمعات المعرفية القائمة على الإبداع والابتكار».

وشهد اليوم الأول من المعرض الذي انطلق أول من أمس، استضافة سارة شاتيلا، مسؤولة الاتصالات والمناصرة، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، في جلسة حوارية ضمن سلسلة «حوارات المعرفة».

كما نظمت المؤسسة جلسة بعنوان «من الموهبة إلى الإبداع» ضمن «برنامج دبي الدولي للكتابة».

وكانت لمبادرة «استراحة معرفة» أيضاً، حصة من فعاليات اليوم الأول من المعرض، إذ عقدت المؤسسة جلسة بعنوان «جائزة الملتقى والإصدار الأول»، أدارتها الكاتبة صالحة عبيد، وشاركت فيها مؤسِّسة «صالون الملتقى الأدبي» في أبوظبي أسماء صديق، والدكتورة عزة هاشم، والكاتب سعيد رضوان.

واستقبل جناح المؤسسة العديد من الشخصيات والوفود في اليوم الأول من المعرض.