«الشرق يلتقي بالغرب».. تحت قبة أكاديمية الفنون الأدائية

استضافت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية حفل الأزياء التنكرية السنوي «تحت القبة»، الذي سلط الضوء على مهارات متميزة لطلبة الأكاديمية، بحضور عدد من الشخصيات التي تأنق أصحابها باللونين الأسود والأبيض على السجادة الحمراء.

وجاءت فعالية هذا العام، التي نظمت، أخيراً، تحت عنوان «الشرق يلتقي بالغرب»، إذ استعرض طلبة الأكاديمية خلالها إبداعاتهم من الأزياء التي تحتفي بمختلف الثقافات من أنحاء العالم، ولقائها مع الفنون الإبداعية.

وتخلل الفعالية عدد من الفقرات والعروض، إذ استلهمت فقرة «ذا ريجينسي» تصاميمها من الأجواء الملكية التي تشهدها الأعمال التلفزيونية في الفترة الحالية، من بينها المسلسل التلفزيوني «بريدجرتون» الذي تعرف الطلبة إلى تصاميمه بالتواصل المباشر مع أفراد العمل، إضافة إلى فيلم «ديون» الذي أبدع فيه الطلبة من خلال الأزياء المستوحاة من العمل ذاته. وشهدت فقرة «الأبطال الخارقين العرب» تطوير الطلبة لشخصيات وأزياء لأبطال يمثلون بلدانهم بناءً على التراث والثقافة والعادات، في حين جاء إلهام فقرة «العرس الملكي» من أزياء الملكة، والتي انتقل فيها الحضور إلى عالم ملكي من الإبداع والابتكار.