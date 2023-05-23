بدور القاسمي.. صانعة تغيير إيجابي

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أن «الإبداع هو أحد أعظم نقاط القوة للبشرية»، مشيرة إلى أن «الإبداع يعني أنك صنعت شيئاً لم يكن موجوداً من قبل، وإذا كنت قد فعلت ذلك بطريقة توفر حلولاً للتحديات، فأنا سعيدة بذلك».

جاء ذلك بمناسبة فوز الشيخة بدور، بجائزة مجلة «فاست كومباني الشرق الأوسط» للأشخاص الأكثر ابتكاراً في مجال الأعمال لعام 2023، عن فئة «صناعة التغيير الإيجابي للمجتمعات» تقديراً لإنجازاتها البارزة، وذات الأثر المستدام على الأفراد والمجتمعات.

وإضافة إلى تأسيسها مجموعة كلمات للنشر، تولَّت الشيخة بدور قيادة العديد من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الطابع الثقافي والعلمي والتنموي، إذ كانت ثاني امرأة وأول عربية تفوز برئاسة الاتحاد الدولي للناشرين لعامي 2021-2022، كما أطلقت مبادرة «ببلش هير» في 2019، والهادفة إلى تمكين المرأة من الوصول إلى المراكز القيادية في قطاع النشر العالمي. وكان لها دور كبير في نيل الشارقة لقب عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 من خلال رئاستها لجنة ملف تقديم الطلب إلى «اليونسكو»، إضافة إلى إنشائها «بيت الحكمة» في الشارقة، الذي يجمع بين فكرة المكتبة ومركز التفاعل الاجتماعي والمعرفي، وكذلك إطلاقها مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال النازحين وضعاف البصر من الوصول إلى الكتاب والقراءة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أشكر القائمين على الجائزة لمبادرتهم بهذا التقدير». وأضافت «أذكر أن ستيف جوبز قال مرة إنه لا يستطيع تغيير العالم إلا أولئك الذي يؤمنون حقاً بأنهم يستطيعون، وهذا صحيح. فأنت بحاجة إلى التفكير بشكل مختلف لإحداث فارق، وهذا شيء أعتقد أن جميع المرشحين للجائزة يشتركون فيه».

وتعد الجائزة التي تحتفي بمختلف أشكال الإبداع، بمثابة تكريم لمسيرة الشيخة بدور القاسمي في إطلاق المشاريع المبتكرة، وقيادة سلسلة من المبادرات من أجل مصلحة أفراد المجتمع، مع التركيز على توفير المعرفة والثقافة.

وأسست الشيخة بدور القاسمي جمعية الناشرين الإماراتيين في 2009، بهدف تطوير صناعة النشر في دولة الإمارات، وجعلها أكثر احترافية، قبل أن تتمكن الجمعية من الحصول على عضوية الاتحاد الدولي للناشرين، وتولَّت رئاسة لجان ومبادرات عدة، حتى اختيرت لمنصب نائبة رئيس الاتحاد بين عامي 2019-2020.

وفي 2019، أقامت الشيخة بدور شراكة بين الاتحاد الدولي للناشرين و«دبي العطاء»، لإطلاق الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر.

وترجمة لرؤيتها حول أهمية دور المرأة في تعزيز مرونة قطاع النشر والارتقاء بكفاءته، بذلت الشيخة بدور، خلال رئاستها للاتحاد جهوداً نوعية، من أجل زيادة تمثيل المرأة في اللجان والجلسات النقاشية والحوارية والاجتماعات، وأثمرت هذه الجهود تولي امرأتين منصبي الرئيسة ونائبة الرئيسة بعد انتهاء ولاية الشيخة بدور، ومن المقرر أن تصبح النائبة الحالية رئيسة للاتحاد في عام 2025، ما سيجعلها ثالث امرأة على التوالي تشغل هذا المنصب.

وأسهمت الشيخة بدور في نيل الشارقة لقب عاصمة عالمية للكتاب في عام 2019، بفضل برنامج مبتكر، استمر لمدة عام، وركز على الشمولية كأولوية في فعالياته. واحتفاءً باللقب، ومن أجل تخليد هذه الذكرى، أسست «بيت الحكمة»، ليكون مركزاً ثقافياً ومكتبة تركز على التفاعل والتنوير.

كما أنشأت الشيخة بدور «مؤسسة كلمات» في عام 2016، لإتاحة وصول الأطفال العرب المحرومين واللاجئين وذوي الإعاقات البصرية إلى الكتب. وتسعى المؤسسة إلى تزويد هؤلاء الأطفال بالمعرفة، وتمكينهم من خلال منحهم كتباً في أشكال يسهل الوصول إليها. وحتى الآن استفاد من المؤسسة 162 ألف طفل محروم في 31 دولة في آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية.

ملامح التنمية

تضم مجموعة الكتب المعروضة أيضاً كتاب «الفجيرة» الذي يوثق جوانب تاريخية وجغرافية للإمارة، وأهم ملامح مشاريع التنمية فيها، ويتناول فترة حكم المغفور له، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، للإمارة.