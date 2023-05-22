«إنترريجونال» يسجل حضوره الأول في «أبوظبي للكتاب» بـ20 عنواناً

يشارك مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» للمرة الأولى في الدورة الـ32 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي انطلق اليوم، ويستمر حتى 28 الجاري.

ويستعرض المركز العديد من العناوين الجديدة التي تتضمن ما يزيد على 20 إصداراً من الكتب والدوريات والسلاسل البحثية المعمقة في العديد من المجالات الثقافية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتقنية.

ويضم جناح «إنترريجونال» في المعرض دورية «حالة العالم» ربع السنوية التي تركز على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم. إلى جانب تقريره الاستشرافي السنوي الثاني بعنوان: «الأقاليم 2023» الذي يركز على الاتجاهات والظواهر التي يُتوقع أن تُشكل حالة أقاليم العالم خلال العام.

إلى جانب العديد من الكتب، وفي مقدمتها «القارة الغامضة: كيف يمكن فهم أميركا اللاتينية؟»، والإصدارات المتخصصة الأخرى، ومن بينها New World، وLight House، والتقديرات الاستراتيجية، والتحليلات المتخصصة حول أبرز القضايا ذات التأثيرات العالمية على الساحة الدولية الراهنة.