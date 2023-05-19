5000 عنوان في أكبر معرض عائم للكتاب

بمكتبة تضم 5 آلاف عنوان، وطاقم عمل ينتمي لنحو 70 جنسية، حطت السفينة «لوغوس هوب»، التي تعد أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، رحالها في ميناء زايد في أبوظبي، بعد زيارتها رأس الخيمة ودبي، لتستقبل زوارها من 18 مايو إلى 4 من يونيو 2023، تزامناً مع «معرض أبوظبي الدولي للكتاب».

وأعرب طاقم عمل السفينة عن سعادته بالوجود في أبوظبي والتواصل مع سكانها الذين يمثلون تنوعاً واسعاً من الثقافات والجنسيات. وأشار سبيستيان مونكاي قبطان السفينة، إلى أنه في أبوظبي والإمارات عموماً عندما يزور الشخص مركزاً تجارياً يمكنه أن يقابل أشخاصاً من 200 جنسية، لافتاً إلى إعجابه بمقولة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «لا شيء عندي غالٍ بالنسبة للوطن، فأنا على استعداد لبذل كل ما لديّ من أجل هذا الشعب ومن أجل الوطن»، حيث تعبّر هذه العبارة عن حب عميق للوطن واستعداد للتضحية من أجله.

وأشار رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، إلى أن معرض «لوغوس هوب» العائم يشكّل إضافة نوعية تُثري جدول فعاليات أبوظبي الثقافية، وتدعم مبادراتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وإتاحة المجال أمام جميع فئات مجتمعنا للوصول بسهولة إلى الكتب والموارد المعرفية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية، خاصة أنها تتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تقام دورته الـ32 هذا العام تحت عنوان «قصص لا تنتهي»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات نموذج فريد لتلاقي التجارب وتعايش الثقافات واستئناف الحضارة.

كما تمثل «لوغوس هوب» قصة جميلة تجوب البحار في رحلة معرفية محمّلة بالفكر والمعرفة والخيال.

كما تحدث خلال الافتتاح متطوعون من مختلف الجنسيات والتخصصات، قرروا الانضمام إلى فريق عمل السفينة للتعرف على ثقافات الشعوب، وتبادل الخبرات مع جنسيات من جميع أنحاء العالم.

ويضم معرض «لوغوس هوب»، ما يزيد على 5 آلاف عنوان في العديد من المجالات، مثل الرياضة والعلوم والفنون والطب واللغات والمعاجم، علاوة على ورش عمل وجلسات نقاشية وعروض تفاعلية وموسيقية. ويشارك مركز أبوظبي للغة العربية في المعرض ببرنامج ثقافي مميّز يستهدف أفراد المجتمع وطلبة المدارس كافة، ويتضمن ورش عمل تعليمية للأطفال وورشاً إبداعية.

وينظم المركز خلال فعاليات المعرض ورشة «قراءة قصص الأطفال»، تقديم الدكتورة فاطمة المزروعي، وورشة الخط العربي مع سعيد العامري التي تتضمّن فقرة لكتابة الأسماء باللغة العربية، وجلسة نقاشية لأحد الكتب المختارة مع أعضاء نادي القراءة، إضافة الى ورشة عمل تاريخ الأدب الموسيقي، تقديم إيمان الهاشمي.

وشهد الافتتاح رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي محمد خليفة المبارك، ووكيل الدائرة سعود الحوسني، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم.

مليون زائر سنوياً

تستقبل سفينة «لوغوس هوب» سنوياً نحو مليون زائر، وقد زارت منذ تأسيسها عام 2009 أكثر من 150 دولة حول العالم، وبلغ عدد زوارها 49 مليون شخص، فيما يضم طاقمها موظفين متطوّعين من 70 جنسية تقريباً. وتتنقل فرق السفينة إلى المناطق المحيطة بها لزيارة المستشفيات والمدارس، وتقديم المساعدة والرعاية المجتمعية، انطلاقاً من التزامها بخدمة مجتمعات الموانئ.