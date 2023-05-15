بدور القاسمي رئيسا لمجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كلا من: أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، الشيخ ماجد المعلا، نائب الرئيس أول لدائرة الشؤون الدولية في طيران الإمارات،عبدالعزيز حمد تريم، مدير عام اتصالات في منطقة الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، عبدالله محمد العويس، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، الدكتور عبد العزيز عبدالرحمن المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الاماراتيين، مروة عبيد العقروبي، المدير التنفيذي لبيت الحكمة ورئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، جون إنجرام، رئيس مجموعة إنجرام كونتنت، يونجسوك واي أس تشي، الرئيس غير التنفيذي لدار إلزفير، جوراف شريناجش، الرئيس التنفيذي للهند وجنوب شرق آسيا، عضو اللجنة التنفيذية الدولية، لدار بنجوين راندوم هاوس، ماركوس دول، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس أمناء بِن أميريكا (الفرع الأمريكي لمنظمة القلم الدولية).

ونصّ المرسوم على أن يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.