في رُكن الروبوتات.. يافعون يصممون نظاماً ذكياً للري

تدرّب يافعون على تصميم نظام ذكي للريّ، باستخدام المعالجات الدقيقة ومضخة مياه ومستشعر رطوبة، خلال ورشة عمل استضافها رُكن الروبوتات ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة.

وتعرّف الأطفال على نظام الدائرة الكهربائية البسيطة، وآلية تدفق الكهرباء من خلال هذا النظام، لينتقلوا بعدها لاستكشاف منصّة «آردوينو» التي تتكون من لوحة كهربائيّة مفتوحة المصدر، وقابلة للبرمجة، إلى جانب آلية استخدام لوح التجارب «breadboard» الذي يعدّ أحد أهم المكُونات الأساسية لتعلم كيفية بناء الدوائر الكهربية، وكذلك «المرحل الكهربائي»، وهو مفتاح كهربائي يسمح لدوائر التحكم بتنظيم تحكم في بعضها بعضاً لحماية النظام الكهربائي، بسبب التيارات الزائدة، بالإضافة إلى مضخة المياه والمستشعرات التي تقيس نسب الرطوبة، للخروج في نهاية الورشة بتصميم نظام ريّ ذكي متكامل.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، إذ أبدوا اهتماماً كبيراً بالتعرف إلى نظام الريّ الكهربائي، وكل المعدات والأدوات المستخدمة فيه، وآلية عمله الدقيقة.