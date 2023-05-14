وفود 10 دول عربية تطلع على مبادرات «عقول تتشكل»

زارت وفود الدول المشاركة في الاجتماع الإقليمي العربي الأول للمجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي نظمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «عقول تتشكل».

واطلعت الوفود التي ضمت ممثلين عن 10 دولة عربية، على أبرز المبادرات والبرامج والأنشطة التي يقدمها المهرجان لتشجيع القراءة لدى الأطفال واليافعين وتنمية مهاراتهم وإثراء ثقافتهم.

واستقبلت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة عبيد العقروبي، والمنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل خولة المجيني، الوفود في جناح المجلس المشارك في المهرجان.

وتجولت الوفود في أجنحة دور النشر المشاركة، واطلعت على الإصدارات العربية والأجنبية التي تعرضها دور النشر المشاركة، وما يوفره المهرجان من بيئة تعليمية وترفيهية.