«مراود».. معرض في «العويس» يحتضن تجارب 38 فناناً شاباً

بدأت في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، فعاليات المعرض الفني (مراود) الذي يشارك فيه 38 مبدعاً ومبدعة من الفنانين الشباب الإماراتيين والمقيمين، بـ59 عملاً فنياً توزعت على أروقة المؤسسة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس الأمناء، ونجلاء العور عضو مجلس الأمناء، والفنانة الدكتورة نجاة مكي (القيمة على المعرض)، والفنان سالم الجنيبي رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وعدد من الفنانين الإماراتيين إضافة إلى نخبة من الأدباء والمثقفين وجمهور كبير من محبي الفن.

وتجول الحضور في أروقة المعرض الذي ضم 16 عملاً نحتياً ملهماً و43 لوحة تشكيلة تراوحت بين مدارس متعددة من الكلاسيكية إلى الحديثة وصولاً إلى رؤى سوريالية ومنمنمات وزخارف جمالية نالت إعجاب الحاضرين.

وقدمت الناقدة الفنية الدكتورة نهى فران رئيسة تحرير مجلة التشكيل، محاضرة عن الأعمال المشاركة في المعرض بينت فيها جماليات البيئة المحلية التي ظهرت في كثير من الأعمال.

وشكرت نجاة مكي مؤسسة العويس الثقافية على تنظيم تظاهرة شبابية تحتفي بالوجوه الجديدة في عالم الفن التشكيلي، كما أشادت الفنانة سلمى المري بالتجارب الجميلة وشجعتهم على المضي في طريق الإبداع، وكذلك فعل النحات معتصم الكبيسي مشيداً بتجارب النحت.

وقدمت الدكتورة فاطمة الصايغ شهادة تقدير للناقدة نهى فران، وشهادة تقدير للدكتورة نجاة مكي وشكرتها على جهدها الواضح في المعرض وتمنت لها المزيد من النجاح.