«شهيق».. إبداع مستوحى من أشجار القرم يفوز بـ«جائزة كريستو»

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن أسماء الفائزين بالنسخة الـ11 من جائزة كريستو وجان-كلود 2023.

وتضم قائمة الفائزين الفنانة الصينية فيفي تشو، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، وصانعة الأفلام الوثائقية الحائزة العديد من الجوائز، والفنانة الأردنية الفلسطينية المقيمة في دبي حلا العبورة، وهي من خريجات جامعة الشارقة، وتعكس ممارساتها الإبداعية شغفاً بمفهوم الديمومة والاستمرار والحاجة الماسة إلى البقاء، ومجد علوش الفنان السوري الحائز درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة الشارقة.

ويسعى العمل الفائز، وهو بعنوان «شهيق»، إلى التقاط معاني الحكمة من أشجار القرم (المانغروف) التي ترسم ملامح الطبيعة الإماراتية، في خطوة تحاول تشجيع المتلقي على اعتماد أنماط تفكير تدعم ممارسات الحفاظ على البيئة والحلول التي تم اتخاذها في هذا المجال، وتسليط الضوء على الأفكار الإيجابية التي تحد من تدهور المشهد البيئي وتسهم في استعادة جمال الطبيعة من جديد.

من جهتها، قالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إن جائزة كريستو وجان-كلود في دورتها الـ11، تجدد التزام المجموعة بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، وبرعاية كريمة من الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، بالاستثمار في الشباب ورعاية الجيل المقبل من الفنانين التشكيليين وإيصال صوتهم، وإبراز بصمتهم المتميزة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية». وأضافت: «تتيح الجائزة للمواهب الجديدة تصميم أعمالهم الفنية بدءاً من الفكرة الأولى، وصولاً إلى إنجاز العمل الفني وعرضه للجمهور، مروراً بمساق مهني بإشراف المختصين في الفنون والأكاديميين».

وتابعت هدى الخميس: «يبدع التشكيليون الشباب الفائزون بجائزة كريستو وجان-كلود لهذا العام، مجد علوش وفيفي تشو وحلا العبورة، عملهم الفني استلهاماً لرمزية شجرة القرم (المانغروف) وأهميتها كوعاء يحبس انبعاثات الكربون، وحكمة ارتباطها الأصيل بالبيئة الإماراتية واحتمالها الظروف الطبيعية وملوحة المياه، في إشارة إلى ثراء المكان الإماراتي بالحلول المناخية وبدائل الطاقة النظيفة، وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التعامل الرؤوف مع الطبيعة ومكوناتها، قبيل استضافة الدولة للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28».

هدى الخميس:

• «نجدد التزامنا بالاستثمار في الشباب ورعاية الجيل المقبل من الفنانين التشكيليين وإيصال صوتهم وإبراز بصمتهم المتميزة».