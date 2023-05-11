«أبوظبي للكتاب»: استعدوا للدورة الأكبر

كشف منظمو معرض أبوظبي الدولي للكتاب عن اختيار تركيا ضيف شرف، ومفهوم الاستدامة كفكرة محورية، وابن خلدون الشخصية المحورية لدورته الـ32، التي ستنظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 22 حتى 28 الجاري.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدكتور علي بن تميم، إن «الدورة المقبلة من المعرض ليست فقط الأكبر في تاريخ المعرض، بل الأكثر قدرة على التعبير عن قيمة الثقافة في النهضة التنموية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والذي يعطي للثقافة جل اهتمامه»، مسترجعاً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في منارة السعديات بأبوظبي، اللحظة المضيئة في سجل التاريخ عندما افتتح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الدورة الأولى من المعرض في عام 1981.

من جهته، أعرب سفير تركيا لدى الإمارات توجاي تونشير، عن سعادته باختيار بلاده ضيف شرف للمعرض هذا العام، مشيراً إلى تقديم برنامج حافل من الفعاليات والأحداث الثقافية التي يشارك فيها ناشرون ومثقفون ومبدعون أتراك، لتعريف جمهور المعرض من مختلف أنحاء العالم بثقافتهم وإنتاجهم الإبداعي. ولفت إلى تزامن هذا الاختيار مع احتفال تركيا بالذكرى المئوية لها في أكتوبر المقبل.

في أرقام

بينما أوضح المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب سعيد حمدان الطنيجي، أن الدورة الحالية هي الأكبر، إذ تقام على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع موزعة على تسع قاعات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتشهد مشاركة أكثر من 85 دولة، من بينها 17 دولة للمرة الأولى، ويفوق عدد المشاركين 1300 مشارك، بينما تزيد جنسيات المتحدثين على 38 جنسية، ويقدم المعرض لزواره أكثر من 2000 فعالية متنوعة، و500 ألف عنوان على مدار سبعة أيام.

برامج وفعاليات

وأشار حمدان إلى أن المعرض يضم تحت مظلته عدداً من الفعاليات البارزة التي تقام بالتزامن معه، مثل المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية (21 و21 الجاري)، والحفل السنوي لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ17، إلى جانب حفل إعلان الفائز بالجائزة الدولية للرواية العربية.

وذكر أن البرنامج الثقافي للمعرض، الذي سينظم جانب منه في مواقع ثقافية مختلفة في العاصمة، يشهد مشاركة أكثر من 800 ضيف من الأدباء والمفكرين والمسؤولين والناشرين، وصنّاع المحتوى، ويضم فعاليات من بينها البرنامج المميز الذي تنظمه تركيا (ضيف الشرف)، إلى جانب الاحتفاء بالذكرى المئوية لمجموعة من الأدباء من بينهم نازك الملائكة ونزار قباني.

وتطرق مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى برامج الفنون الإبداعية التي تشهدها الدورة الجديدة، مثل ركن «أطباق وثقافات» وهو ركن جديد يتم تقديمه بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي بدبي، وركن الفنون الذي يقدم فيه أكثر من 15 فناناً عروضاً حية بمشاركة الجمهور، و«سينما الصندوق الأسود» الذي يعرض 20 فيلماً هذا العام، أما البرنامج المهني فيضم أكثر من 40 جلسة نقاش حول مستجدات عالم النشر بمشاركة صنّاع المهنة أنفسهم من حول العالم، كما يشهد لأول مرة تخصيص مساحة للناشئة تجمع بين الكتب والأنشطة المشوقة.

• 22 الجاري تنطلق الدورة الجديدة التي تستمر سبعة أيام.

• 2000 فعالية متنوعة، و500 ألف عنوان.

علي بن تميم:

• «الدورة الجديدة الأكثر قدرة على التعبير عن قيمة الثقافة في مسيرة نهضتنا».

توجاي تونشير:

• «المعرض فرصة لمبدعينا لتعريف جمهور من مختلف أنحاء العالم بثقافتهم وإنتاجهم».

الحجار يغني «مبسوطين»

ضمن فعاليات «أبوظبي للكتاب 32»، سينظم حفل بعنوان «مبسوطين» للفنان علي الحجار، يقدم فيه أغنيات من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي. وللمرة الأولى يقدم المعرض منصة «بودكاست من أبوظبي» التي تستضيف عدداً من مقدمي البودكاست لتقديم حلقاتهم لجمهور المعرض.