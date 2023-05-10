«دكتور روبوت» إماراتي يفوز في البطولة العربية

فاز نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم في دبي بالمركز الثاني في البطولة العربية المفتوحة للروبوت، التي نظمت في قطر خلال الفترة من السادس إلى التاسع من مايو الجاري.

ونجح الطالب علي حميد اللوغاني في حصد الجائزة في مسابقة الابتكار عن مشروعه «دكتور روبوت» الهادف إلى الحفاظ على صحة المرضى، من خلال تقديم الاستشارات الطبية والمتابعة الدورية للمرضى على مدار الساعة، والتواصل مع الطبيب في أي وقت وفي أي مكان، للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وإبلاغ الطبيب.

ويعتمد المشروع على إنترنت الأشياء، إذ يسهّل على الطبيب متابعة حالة المريض، ويقلل هذا الابتكار من التكاليف التي يتكبّدها المريض أثناء زيارته للمستشفى، حيث إن وجود جهاز مبتكر في المنزل يوفر للمريض متابعة دائمة.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بلال البدور بإنجاز أبناء نادي الإمارات العلمي. وأضاف: «هذا فوز نفخر به، إذ يعد دافعاً لجميع منتسبي النادي لبذل مزيد من الجهد، وتحقيق مزيد من التفوق».

وتشكّل البطولة العربية للروبوت واحدة من أهم المسابقات السنوية لطلبة المدارس في مجال الروبوت على مستوى الوطن العربي منذ إطلاقها عام 2008، وتعد ملتقى للعقول المميزة من الموهوبين والمبدعين من شباب الوطن العربي.