مهرجان الشارقة القرائي يزيّن «الناشر الأسبوعي»

ركّزت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد الـ55، على رؤية الشارقة في التنمية الشاملة في كل القطاعات، وفي مقدّمتها الثقافة لكونها «حجر الأساس» للنهضة. وتصدرت الغلاف صورة من مدخل مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مركز إكسبو الشارقة.

ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، مقالات ودراسات ومراجعات نقدية لكتب صادرة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والبولندية والإنجليزية والبلجيكية، من بينها مقالات عن المؤرخ ومدير «سندباد» في باريس، فاروق مردم بك، وكتاب «مذكرات الأرقش» لميخائيل نعيمة، والشاعر البولندي كشيشتوف كاراسك، وكتاب «العصبية والحكمة» للدكتور سعيد الغانمي، ومسيرة الكاتبة البلجيكية كارمين ميشيلز. كما تضمن العدد حواراً مع رسامة الكتب الفلسطينية براء العاوور التي فازت بإحدى جوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، فضلاً عن استطلاع حول توظيف الوسائط الحديثة في تطوير صناعة النشر.

وكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد بعنوان: «الشارقة.. رؤية استراتيجية» تناول فيها مشروع الشارقة الثقافي، ومشروع قمح الشارقة، ومنجزات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، رابطاً كل مسارات البناء والتطوير والنهوض بالأساس المعرفي القائم على الكتاب بوصفه كنز الكنوز كافة.

بينما كتب مدير تحرير «الناشر الأسبوعي» الشاعر علي العامري زاويته بعنوان: «سلمى الخضراء الجيوسي.. أمومة أدبية»، تناول فيها جهود الشاعرة والباحثة والمترجمة في تعريف الغرب بمنجزات العرب الحضارية.