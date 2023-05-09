«تسلا» تعمل بالطاقة الشمسية.. بتوقيع «مهندسي الغد»

بحماسة مزجت بين الفضول وحب المعرفة، صنع أطفال مشاركون في مهرجان الشارقة القرائي سيارة كهربائية تحاكي نموذج «تسلا»، خلال ورشة تفاعلية استضافها جناح العلوم.

واستهدفت الورشة تنمية مهارات التنظيم والانضباط والتخطيط والبناء لدى جيل الصغار وإثراء خيالهم، وتعزيز قدراتهم على ابتكار الحلول للمشكلات.

وخلال الورشة قدّمت هويدا صايغ نبذة عن عالم السيارات وصناعتها، وشرحت الطريقة التي تعمل بها السيارات الكهربائية، وسط تفاعل الأطفال ودهشتهم.

واستعرضت نماذج من سيارات «تسلا» الكهربائية، قبل أن تقدّم لهم مخططاً تفصيلياً لطريقة تركيب القطع خطوة بخطوة، ثم طلبت من الأطفال أن يتبعوا الإرشادات حتى يتمكنوا من تركيب القطع وصنع سيارتهم الخاصة، إذ انهمك الصغار في عملية التركيب بعقول متقدة، وتمكّنوا من إتمام المهمة في وقت قياسي.

وفي أجواء تفاعلية مزجت بين التعلم والمرح، شغل الأطفال سياراتهم المزودة بألواح معدنية تمكّنها من السير بمجرد تعرضها لضوء الشمس، لمحاكاة النماذج الحقيقية من سيارات الطاقة الشمسية، إذ تُحوِّل الضوء الذي تستمده من أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية.