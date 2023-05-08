معرض الصيد والفروسية يطلق «أجمل برقع للصقور 2»

أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية نسخة ثانية من مسابقة «أجمل برقع للصقور»، ضمن فعاليات الدورة الـ20، التي ينظّمها نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس المقبل.

واستقطبت «أجمل برقع للصقور» في نسختها الأولى مشاركات واسعة من 15 دولة، ونجحت في تعريف الآلاف من طلبة مدارس أبوظبي، بما يمثله برقع الصقر من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة، فضلاً عن الإسهام في دعم وتشجيع الحِرفيين والمبدعين والشركات المتخصّصة في صناعة أدوات ومعدّات الصقارة.

وتتألف لجنة تحكيم المسابقة من خبراء متخصصين في قطاع الصقارة ومعدّاتها ومن أعضاء في نادي صقاري الإمارات، وتتمثل المعايير المعتمدة في التقييم في درجة كفاءة ومدى فائدة البرقع المصنّع للطير.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة العام الماضي (أبوظبي 2022) شركة «أتيليير فالكونويد» من اليابان، وكان المركز الثاني من نصيب «أورتون إتش إس ي» (تايوان)، وحصلت عفراء محمد الظاهري (الإمارات) على المركز الثالث. يشار إلى أن البرقع أداة حيوية في تدريب الصقور على الصيد، وهو غطاء يضعه الصقّار على رأس الصقر بأكمله (يمنعه به عن الرؤية) وبه فتحة صغيرة يخرج منها منقاره، ويصنع عادة من الجلد اللين ويتخذ أشكالاً وألواناً مختلفة.