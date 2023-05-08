«تراث الإمارات» يختتم مشاركته في سباق دلما التاريخي

اختتم نادي تراث الإمارات مشاركته في مهرجان سباق دلما التاريخي السادس، الذي نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي تراث الإمارات.

وجاءت مشاركة النادي في إطار رسالته لإحياء التراث والحفاظ عليه ونقله للأجيال الجديدة، كما جاءت في إطار حرصه على الحضور المؤثر والفعال في الفعاليات التراثية، وإبراز العادات والقيم الإماراتية الأصيلة في الفعاليات والمناسبات الوطنية.

ونظّم النادي خلال مشاركة في المهرجان «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، الذي جرت منافساته في أربعة أشواط، حملت أسماء هيرات دلما (حالة دلما - أم العنبر - حد بوصفير - حد بوجفير).

واستقطب جناح النادي اهتمام زوار المهرجان، للاطلاع على التراث الإماراتي، والتفاعل مع العروض الحية للصناعات اليدوية في الجناح، كصناعة نماذج السفن، وصناعة دلال القهوة، إضافة إلى الورش البحرية التي تعرف جمهور المهرجان بالكثير من الحرف التراثية وأسرار صناعتها، وكيف تم الحفاظ عليها وتناقلها جيلاً بعد جيل.

كما عرض جناح النادي مجموعة من إصداراته المهمة، بالتركيز على الكتب التي تعنى بالتراث البحري.