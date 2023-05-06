منتج مسلسل (Arcane): الذكاء الاصطناعي لا يهدد المبدعين

أكد إرفيه دوبون، المدير الإداري لشركة (Fortiche)، منتجة مسلسل الرسوم المتحركة الشهير، (Arcane League of Legends)، أن الذكاء الصناعي في التأليف والإخراج السينمائي لن يكون قادراً على أن يحل مكان البشر والمبدعين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال دورة متخصصة حملت عنوان المسلسل، ضمن فعاليات «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، قال خلالها: أنا غير قلق أبداً، لأنني أؤمن بأن مسلسل (Arcane) لا يمكن إعادة إنتاجه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ويعود السبب في ذلك إلى وجود مجموعة من المبدعين الذين يعملون خلف الكاميرات، ويختارون قصصاً مناسبة، وأنا واثق بأن الذكاء الاصطناعي غير قادر على اتخاذ هذه القرارات حتى الآن.

وأضاف: الأفلام تجسد رؤية المخرج وكاتب السيناريو، وإذا لم تكن هناك رؤية واضحة، فلن نستطيع الوصول لمنتج نهائي متميز، وهذا يجعلنا واثقين بأن الذكاء الصناعي لن يحل مكان فرق عمل الأفلام السينمائية.